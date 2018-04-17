Ко Дню Победы в Иркутске установят сотни праздничных конструкций
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23 апреля стартует традиционная молодёжная акция «Георгиевская ленточка». Праздничные мероприятия запланированы по всему городу. Уроки мужества, выставки, конкурсы рисунков, концерты для ветеранов. 4 мая на Амурском кладбище пройдёт траурная церемония, а также митинг у памятника Георгию Жукову. Началась подготовка торжественного шествия. На время репетиций 4, 5 и 7 мая движение на площади графа Сперанского будет ограничено.