Большая уборка улиц началась в Иркутске

Сначала под напором водяной струей с мыльным раствором промоют решётки, затем приступят к покраске. На городских улицах трудится десять поливальных машин и 250 рабочих. Они также приводят в порядок тротуары, дорожные обочины и остановочные пункты. Сейчас убирают центральные улицы — Ленина, Байкальскую, Декабрьских событий и Лермонтова. Потом перейдут и на другие. Треть работ уже выполнена. А 21 апреля в областном центре пройдёт общегородской субботник.