Большая уборка улиц началась в Иркутске
В первую очередь решили обновить дорожные ограждения. Их в городе более двухсот километров.
В первую очередь решили обновить дорожные ограждения. Их в городе более двухсот километров.
В первую очередь решили обновить дорожные ограждения. Их в городе более двухсот километров.
Сначала под напором водяной струей с мыльным раствором промоют решётки, затем приступят к покраске. На городских улицах трудится десять поливальных машин и 250 рабочих. Они также приводят в порядок тротуары, дорожные обочины и остановочные пункты. Сейчас убирают центральные улицы — Ленина, Байкальскую, Декабрьских событий и Лермонтова. Потом перейдут и на другие. Треть работ уже выполнена. А 21 апреля в областном центре пройдёт общегородской субботник.
— Покраска занимает больше времени, чем мойка. Всё также идёт в срок. В первую очередь красятся центральные улицы. Подготовка к празднику 9 мая, ну и вообще ко всем майским праздникам, — говорит начальник производства правого берега МУП «Иркутскавтодор» Антон Пустынников.