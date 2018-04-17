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04:01 (мск), источник: Вести Иркутск

Большая уборка улиц началась в Иркутске

В первую очередь решили обновить дорожные ограждения. Их в городе более двухсот километров.

Источник: Вести Иркутск

В первую очередь решили обновить дорожные ограждения. Их в городе более двухсот километров.

Сначала под напором водяной струей с мыльным раствором промоют решётки, затем приступят к покраске. На городских улицах трудится десять поливальных машин и 250 рабочих. Они также приводят в порядок тротуары, дорожные обочины и остановочные пункты. Сейчас убирают центральные улицы — Ленина, Байкальскую, Декабрьских событий и Лермонтова. Потом перейдут и на другие. Треть работ уже выполнена. А 21 апреля в областном центре пройдёт общегородской субботник.

— Покраска занимает больше времени, чем мойка. Всё также идёт в срок. В первую очередь красятся центральные улицы. Подготовка к празднику 9 мая, ну и вообще ко всем майским праздникам, — говорит начальник производства правого берега МУП «Иркутскавтодор» Антон Пустынников.

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