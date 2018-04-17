Дельфийские игры во Владивостоке пройдут на десяти площадках

Во Владивостоке определено десять площадок, на которых пройдут молодежные Дельфийские игры России. Об этом стало известно на заседании организационного комитета мероприятия под руководством врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как отметили в оперативном штабе по организации игр, на сегодняшний день приезд во Владивосток подтвердили делегации из 59 субъектов РФ это более тысячи человек. Основной площадкой станет кампус ДВФУ. Торжественная церемония открытия состоится 21 апреля.

Другими площадками проведения Дельфийских игр будут ВГУЭС, Дальневосточная государственная академия искусств, краевая филармония, колледж искусств, Дом офицеров флота, Театр имени Горького, муниципальные детская школа искусств № 1, детская музыкальная школа № 2 Владивостока и Дворец культуры профсоюзов.

Особое внимание организаторы уделят обеспечению безопасности на всех площадках и в местах проживания несовершеннолетних. Совместно с ГИБДД уже прорабатываются вопросы перевозки детей. В кампусе университета с 20 по 26 апреля будет дежурить бригада неотложной помощи, также дежурство медработников будет организовано на всех площадках номинаций.

Для участников Дельфийских игр запланирована и экскурсионная программа участники игр посетят Приморский океанариум и Всероссийский детский центр «Океан». Сопровождать гостей будут дипломированные гиды-экскурсоводы.

Напомним, с 20 по 25 апреля Владивосток примет более двух тысяч участников Дельфийских игр и членов жюри, включая делегацию Приморского края около 500 человек. Оргкомитет Дельфийских игр утвердил логотип мероприятия в Приморье символом игр в крае стал Золотой мост. Работы и выступления участников игр будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств. Это фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, ди-джеи, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк и другие.

Для справки.

Официальной датой и местом рождения игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими Дельфийские (раннее название Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.