Дельфийские игры во Владивостоке пройдут на десяти площадках
На сегодняшний день приезд во Владивосток подтвердили делегации из 59 субъектов РФ — это более тысячи человек.
На сегодняшний день приезд во Владивосток подтвердили делегации из 59 субъектов РФ — это более тысячи человек.
Во Владивостоке определено десять площадок, на которых пройдут молодежные Дельфийские игры России. Об этом стало известно на заседании организационного комитета мероприятия под руководством врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как отметили в оперативном штабе по организации игр, на сегодняшний день приезд во Владивосток подтвердили делегации из 59 субъектов РФ это более тысячи человек. Основной площадкой станет кампус ДВФУ. Торжественная церемония открытия состоится 21 апреля.
Особое внимание организаторы уделят обеспечению безопасности на всех площадках и в местах проживания несовершеннолетних. Совместно с ГИБДД уже прорабатываются вопросы перевозки детей. В кампусе университета с 20 по 26 апреля будет дежурить бригада неотложной помощи, также дежурство медработников будет организовано на всех площадках номинаций.
Для участников Дельфийских игр запланирована и экскурсионная программа участники игр посетят Приморский океанариум и Всероссийский детский центр «Океан». Сопровождать гостей будут дипломированные
В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств. Это фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика,
Для справки.
Официальной датой и местом рождения игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими Дельфийские (раннее название Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.
Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок создания Национального Дельфийского совета России (НДС России) и разработки современного формата Дельфийских игр. В РоссииДельфийские игры проходят с 1999 года. С 2009 года во взаимодействии с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и Комитетом Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре осуществляется продвижение этих игр как российской инициативы. Новый этап развития мероприятия начался после принятия решения Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России 30 октября 2014 года.