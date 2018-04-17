Владивосток вновь стал съемочной площадкой художественного фильма

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во Владивостоке начались съемки многосерийного художественного фильма Олега Трофима «Горизонт» по заказу телеканала ТВ3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Все действие фильма происходит во Владивостоке и его окрестностях. По сценарию фильма на город обрушилась эпидемия неизвестного вируса, в результате которого за считанные минуты погибли жители. Однако небольшой группе людей удается выжить, укрывшись вместе с военнослужащими под командованием полковника ГРУ в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые совместно с военными пытаются создать вакцину от вируса.

Главные роли в сериале исполняют Илья Маланин и Ирина Старшенбаум, известная по фильму «Притяжение», а также Алексей Кравченко и другие. В эпизодических ролях задействованы актеры приморских театров.