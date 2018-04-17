Владивосток вновь стал съемочной площадкой художественного фильма
В эпизодических ролях задействованы актеры приморских театров.
В эпизодических ролях задействованы актеры приморских театров.
Во Владивостоке начались съемки многосерийного художественного фильма Олега Трофима «Горизонт» по заказу телеканала ТВ3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Все действие фильма происходит во Владивостоке и его окрестностях. По сценарию фильма на город обрушилась эпидемия неизвестного вируса, в результате которого за считанные минуты погибли жители. Однако небольшой группе людей удается выжить, укрывшись вместе с военнослужащими под командованием полковника ГРУ в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые совместно с военными пытаются создать вакцину от вируса.
Главные роли в сериале исполняют Илья Маланин и Ирина Старшенбаум, известная по фильму «Притяжение», а также Алексей Кравченко и другие. В эпизодических ролях задействованы актеры приморских театров.
Стоит отметить, что Приморский край с каждым годом все больше привлекает кинематографов для съемок картин. Съемки фильмов на территории края повышают его узнаваемость за рубежом, увеличивают туристическую привлекательность, привлекают инвестиции в регион. Съемки кино это дополнительный рабочие места и реальная практика для местных специалистов в области кино, а также развитие собственного кинопроизводства.