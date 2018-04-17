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02:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Соцпомощи подберут семью

Минтруд сплетет новую потребительскую корзину.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минтруд не видит необходимости в разработке федеральных критериев для введения принципов адресности и нуждаемости населения при его соцподдержке. Ведомство полагает, что регионы уже успешно справляются с этой задачей на своем уровне. В чуть более отдаленной перспективе, после 2020 года, Минтруд считает возможным переход к оказанию соцподдержки не отдельным гражданам, а домохозяйствам, а также — увеличение прожиточного минимума на 40% за счет расширения потребительской корзины по части расходов на одежду и жилье.

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Минтруд считает главным ресурсом для снижения уровня бедности в РФ повышение зарплат — поэтому на ближайшие годы он планирует лишь минимальные изменения системы соцподдержки россиян.

Такие выводы можно сделать из материалов ведомства (есть у «Ъ») к сегодняшнему совещанию у премьер-министра Дмитрия Медведева. Ведомства продолжают дискуссию о том, насколько российская система соцподдержки помогает именно тем, кто в ней нуждается. Речь, в частности, идет о введении принципов адресности и нуждаемости при выплате существующих пособий.

Сейчас, по данным Минтруда, правительство тратит на соцподдержку населения 10,341 трлн руб., что составляет 12% от ВВП страны. Это существенно ниже, чем в странах Евросоюза (около 29% ВВП). Численность бедных в РФ в 2017 году — 19,5 млн (13,3% населения), при этом по методике Евросоюза эта цифра вырастет до 25,3% населения. Однако доля социальных выплат в доходах семей незначительна (4,7%), и даже ее кратное увеличение, по мнению Минтруда, может мало способствовать снижению бедности. Перераспределение же расходов в пользу наиболее нуждающихся будет малоэффективным. Те, кто потеряют право на соцпомощь даже небольшого размера, будут недовольны, указывает Минтруд. Уже сейчас, по его мнению, регионы РФ достаточно эффективно перераспределяют средства соцподдержки с учетом принятого в 2015 году закона о принципах адресности.

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Чаще всего в качестве критерия для помощи они используют среднедушевой доход семьи (ниже 1,5−2 прожиточных минимумов в регионе). Новые меры поддержки рождаемости, которые правительство ввело с 2018 года, также опираются на этот принцип, указывают в Минтруде. Поэтому, по мнению ведомства, у правительства нет необходимости разрабатывать единую систему критериев для получения соцпомощи на федеральном уровне.

В перспективе больше возможностей для оказания адресной помощи регионам даст запущенная с этого года единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая будет содержать данные о социальном положении семей в целом. Это позволит в перспективе перейти к оказанию помощи не отдельным гражданам, а домохозяйствам, указывает Минтруд. Сейчас технология учета домохозяйств находится только на стадии разработки.

Впрочем, по мнению ведомства, потенциал для повышения адресности соцпомощи есть и сейчас — для этого Минтруд предлагает наделить регионы полномочиями запрашивать в налоговой службе данные об имуществе и доходах населения. Это позволит избежать выплат состоятельным гражданам, занятым в неформальном секторе экономики. В то же время Минтруд призывает не оценивать по критериям нуждаемости выплаты гражданам с «особыми заслугами перед страной», инвалидам и пострадавшим от радиации. Также не должны измениться правила предоставления поддержки с помощью маткапитала.

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После 2021 года Минтруд готов предложить реформу перехода от прожиточного минимума к минимальному бюджету — по сути, к расширенной версии потребительской корзины, в которой вырастет доля расходов на одежду и жилье.

В перспективе это поможет уравнять пороги бедности в РФ и Евросоюзе и увеличить расходы на соцподдержку домохозяйств за чертой бедности.

Отметим, что в перспективе инициативы Минтруда могут измениться с учетом другого подхода к проблеме бедности, который предполагает распределение соцподдержки не по принципу принадлежности к категории, а с учетом минимального дохода. Такого варианта реформирования российской системы выплат придерживаются эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, интерес к которому может возрасти после смены правительства.

Анастасия Мануйлова

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