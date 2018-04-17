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04:17 (мск), источник: VLADNEWS

Хвойные деревья во Владивостоке моют «зелёным мылом»

Мыть хвойники в городских условиях весной — жизненно необходимо.

Бригады озеленителей городского предприятия «Содержание городских территорий» продолжают уход за зелёными насаждениями краевого центра. Особое внимание специалисты уделяют вечнозелёным хвойным деревьям. Пихты, ели, сосны, лиственницы, тисы, туи и можжевельники моют «зелёным мылом» и обильно поливают сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Мыть хвойники в городских условиях весной жизненно необходимо. Пыль, сажа и копоть оседают на чешуйках хвои и не дают растениям дышать. Чтобы предотвратить гибель хвойников и дать растением хорошо расти, каждую весну мы проводим дождевание кроны (помывку кроны) с применением специального средства “Зелёного мыла”, которое помимо очищения выполняет функцию защиты растений от вредителей и болезней», рассказала заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Карандей.

Специалисты отмечают, что для растений важен полив. Корневая система растений не должна пересыхать, поэтому полив городских хвойников проводится в зависимости от погодных условий. На минувшей неделе кроны вечнозелёных деревьев помыли на улицах Русской, Светланской, Магнитогорской и других, сообщили на городском предприятии.

Напомним, во Владивостоке идёт санитарный двухмесячник, а 21 апреля состоится общегородской субботник, в ходе которого в городских скверах и парках, а также на придомовых территориях высадят молодые саженцы деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, а также природный символ Владивостока рододендрон.

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