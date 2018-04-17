Хвойные деревья во Владивостоке моют «зелёным мылом»

Бригады озеленителей городского предприятия «Содержание городских территорий» продолжают уход за зелёными насаждениями краевого центра. Особое внимание специалисты уделяют вечнозелёным хвойным деревьям. Пихты, ели, сосны, лиственницы, тисы, туи и можжевельники моют «зелёным мылом» и обильно поливают сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Мыть хвойники в городских условиях весной жизненно необходимо. Пыль, сажа и копоть оседают на чешуйках хвои и не дают растениям дышать. Чтобы предотвратить гибель хвойников и дать растением хорошо расти, каждую весну мы проводим дождевание кроны (помывку кроны) с применением специального средства “Зелёного мыла”, которое помимо очищения выполняет функцию защиты растений от вредителей и болезней», рассказала заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Карандей.

Специалисты отмечают, что для растений важен полив. Корневая система растений не должна пересыхать, поэтому полив городских хвойников проводится в зависимости от погодных условий. На минувшей неделе кроны вечнозелёных деревьев помыли на улицах Русской, Светланской, Магнитогорской и других, сообщили на городском предприятии.