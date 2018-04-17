Хвойные деревья во Владивостоке моют «зелёным мылом»
Мыть хвойники в городских условиях весной — жизненно необходимо.
Мыть хвойники в городских условиях весной — жизненно необходимо.
Бригады озеленителей городского предприятия «Содержание городских территорий» продолжают уход за зелёными насаждениями краевого центра. Особое внимание специалисты уделяют вечнозелёным хвойным деревьям. Пихты, ели, сосны, лиственницы, тисы, туи и можжевельники моют «зелёным мылом» и обильно поливают сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Мыть хвойники в городских условиях весной жизненно необходимо. Пыль, сажа и копоть оседают на чешуйках хвои и не дают растениям дышать. Чтобы предотвратить гибель хвойников и дать растением хорошо расти, каждую весну мы проводим дождевание кроны (помывку кроны) с применением специального средства “Зелёного мыла”, которое помимо очищения выполняет функцию защиты растений от вредителей и болезней», рассказала заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Карандей.
Напомним, во Владивостоке идёт санитарный двухмесячник, а 21 апреля состоится общегородской субботник, в ходе которого в городских скверах и парках, а также на придомовых территориях высадят молодые саженцы деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, а также природный символ Владивостока рододендрон.