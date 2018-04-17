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04:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцев бесплатно обследуют на рак

Приморский край вошел в число участников межрегионального проекта «Живи без страха. Живи искусством». В рамках действующей акции жительницы края смогут пройти необходимые исследования и проверить состояние своего здоровья с применением современных технологий — методом жидкостной цитологии, сообщает DEITA. RU.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, площадкой для реализации проекта выступит женская консультация Владивостокского клинического родильного дома № 3 (ул. Калинина, 55).

«Данная программа призвана привлечь внимание общества к проблемам онкологии и подчеркнуть важность ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний женской репродуктивной сферы», — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Пройти обследование в рамках реализации проекта «Живи без страха. Живи искусством» смогут все желающие по предварительной записи. Она будет осуществляться по телефону «горячей линии» 8 (800) 333-00-84, начиная с сегодняшнего дня, 16 апреля. Организаторы планируют охватить более чем 850 жительниц Приморского края, поэтому запись на обследование продлится до окончания соответствующих квот.

«Акция будет проходить в Приморье в течение нескольких дней — 21, 24, 26, 27 и 28 апреля с 8 до 16 часов — специалисты учреждения будут осуществлять прием пациенток для выполнения высокоточной диагностики раковых и фоновых заболеваний женских репродуктивных органов», — сообщила главврач роддома № 3 Светлана Сагайдачная.

Она особо отметила тот факт, что в качестве метода исследования выбрана жидкостная цитология — самая информативная на данный момент технология, признанная «золотым стандартом» современной лабораторной диагностики.

«Данная технология подразумевает действительно объективный анализ структуры клеток, который позволяет максимально точно определить наличие в ней изменений на раннем этапе развития онкологии и предраковых заболеваний. При использовании метода жидкостной цитологии обработка материала и приготовление мазков производятся с помощью специального оборудования, которое устраняет дополнительные примеси и равномерно распределяет клетки, обеспечивая чистоту исследуемых образцов и их однослойность», — подчеркнула специалист.

Напомним, что клинико-диагностическая лаборатория «третьего» роддома Владивостока оснащена не только процессором для осуществления столь сложного анализа, но и автоматическим покрасочным устройством, которое помогает полностью стандартизировать процесс окрашивания материала и избежать разночтений при его оценке. Таким образом, риск получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов, характерных для стандартных цитологических исследований, здесь сведен к нулю.

«Успех борьбы с раком кроется в ранней диагностике и правильно подобранном лечении. Хотелось бы также напомнить, что обнаружение признаков рака на ранней стадии в некоторых случаях позволяет вылечить до 95% пациенток», — подчеркивают специалисты.

Отметим, проект «Живи без страха. Живи искусством» реализует биотехнологическая компания BIOCAD при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства культуры Российской Федерации. Научным партнером программы является российское общество клинической онкологии RUSSCO.

Социально-значимую инициативу по борьбе с раком через призму искусства в этом году поддержала также народная артистка России, актриса театра и кино Елена Яковлева. На территории Приморья поддержку акции оказали департамент здравоохранения Приморского края и «третий» роддом Владивостока, чья женская консультация станет местом исполнения проекта.

Справочно: Владивосток стал 14-м городом, участвующим в проекте «Живи без страха. Живи искусством». В 2018 году к его реализации также присоединились Благовещенск, Иркутск, Челябинск, Екатеринбург, Архангельск, Курган, Чебоксары, Пермь, Волгоград и Иваново. В 2017-м в списке участников были представлены Воронеж, Ростов-на-Дону, Челябинск, Тюмень и Красноярск. Среди женщин, прошедших диагностику в 2017 году в рамках проекта, 16% узнали о высоких рисках развития у них онкологических либо предраковых заболеваний.

Более подробная информация на сайте программы: www.живибезстраха.рф.

Ксения Гусенцова,

Мария Герасименко, родильный дом № 3.

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