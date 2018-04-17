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04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Ямочный ремонт дорог начался в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре рабочие приступили к ямочному ремонту дорог. В понедельник, 16 апреля, подрядная организация ИП Горбунов начала приводить в порядок участок проспекта Мира от площади Металлургов до набережной Амура.

Завтра, 18 апреля, на трассы выйдут подрядные организации «ПМК», «Магистраль» и «САХДорстрой». Планируется, что всего в 2018 году рабочие отремонтируют 76 объектов улично-дорожной сети в Центральном и Ленинском округах Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

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