Ямочный ремонт дорог начался в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре рабочие приступили к ямочному ремонту дорог. В понедельник, 16 апреля, подрядная организация ИП Горбунов начала приводить в порядок участок проспекта Мира от площади Металлургов до набережной Амура.
Завтра, 18 апреля, на трассы выйдут подрядные организации «ПМК», «Магистраль» и «САХДорстрой». Планируется, что всего в 2018 году рабочие отремонтируют 76 объектов улично-дорожной сети в Центральном и Ленинском округах Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.