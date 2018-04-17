Ямочный ремонт дорог начался в Комсомольске-на-Амуре

Завтра, 18 апреля, на трассы выйдут подрядные организации «ПМК», «Магистраль» и «САХДорстрой». Планируется, что всего в 2018 году рабочие отремонтируют 76 объектов улично-дорожной сети в Центральном и Ленинском округах Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.