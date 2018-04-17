В Приморье местами «сильная буря»

Днем на юге края местами появится низкая облачность и туман. Ветер южный умеренный до сильного, в западных районах сильный до 20 м/с. Самый сильный ветер ожидается в районе Уссурийска — 20−23 м/с. Температура воздуха днем в центральных и северных районах +15 °С +20 °С, в южных районах +10 °С +15 °С, на побережье +4 °С +9 °С, на восточном побережье местами до +12 °С.

18 апреля погода почти без изменений. На побережье появится много низких облаков и туман, местами морось. Температура почти без изменений. В четверг пройдет кратковременный дождь.

19 апреля погоду в Приморье будет определять небольшой циклон с активным фронтальным разделом. В крае пройдут осадки, в основном кратковременного характера, местами сильные, возможны грозы. При грозах возможно усиление ветра! На юге местами пройдут небольшие кратковременные дожди, утром местами морось. Температура воздуха +11 °С +16 °С, на побережье +5 °С +10 °С. Во второй половине дня на юго-западном побережье и местами на южном побережье временно потеплеет до +10°С +15 °С из-за смены направления ветра. На восточном побережье сохранится прохладная погода.