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04:24 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье местами «сильная буря»

17 апреля в Приморском крае сохранится малооблачная и без осадков погода, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт Маглипогода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 47% 752 мм рт. ст. 4 м/с

Днем на юге края местами появится низкая облачность и туман. Ветер южный умеренный до сильного, в западных районах сильный до 20 м/с. Самый сильный ветер ожидается в районе Уссурийска — 20−23 м/с. Температура воздуха днем в центральных и северных районах +15 °С +20 °С, в южных районах +10 °С +15 °С, на побережье +4 °С +9 °С, на восточном побережье местами до +12 °С.

18 апреля погода почти без изменений. На побережье появится много низких облаков и туман, местами морось. Температура почти без изменений. В четверг пройдет кратковременный дождь.

19 апреля погоду в Приморье будет определять небольшой циклон с активным фронтальным разделом. В крае пройдут осадки, в основном кратковременного характера, местами сильные, возможны грозы. При грозах возможно усиление ветра! На юге местами пройдут небольшие кратковременные дожди, утром местами морось. Температура воздуха +11 °С +16 °С, на побережье +5 °С +10 °С. Во второй половине дня на юго-западном побережье и местами на южном побережье временно потеплеет до +10°С +15 °С из-за смены направления ветра. На восточном побережье сохранится прохладная погода.

20 апреля погоду в Приморском крае будет определять гребень антициклона, находящегося над японскими островами. В территорию края начнет поступать теплый воздух из Китая, поэтому резко потеплеет. Днем в пятницу ожидается солнечная и без осадков погода. В континентальных районах днем будет очень тепло: +16 °С +23 °С, местами до +25 °С, на побережье будет прохладно +8 °С +15 °С.

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