В Приморье местами «сильная буря»
17 апреля в Приморском крае сохранится малооблачная и без осадков погода, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт Маглипогода.
17 апреля в Приморском крае сохранится малооблачная и без осадков погода, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт Маглипогода.
Днем на юге края местами появится низкая облачность и туман. Ветер южный умеренный до сильного, в западных районах сильный до 20 м/с. Самый сильный ветер ожидается в районе Уссурийска — 20−23 м/с. Температура воздуха днем в центральных и северных районах +15 °С +20 °С, в южных районах +10 °С +15 °С, на побережье +4 °С +9 °С, на восточном побережье местами до +12 °С.
19 апреля погоду в Приморье будет определять небольшой циклон с активным фронтальным разделом. В крае пройдут осадки, в основном кратковременного характера, местами сильные, возможны грозы. При грозах возможно усиление ветра! На юге местами пройдут небольшие кратковременные дожди, утром местами морось. Температура воздуха +11 °С +16 °С, на побережье +5 °С +10 °С. Во второй половине дня на
20 апреля погоду в Приморском крае будет определять гребень антициклона, находящегося над японскими островами. В территорию края начнет поступать теплый воздух из Китая, поэтому резко потеплеет. Днем в пятницу ожидается солнечная и без осадков погода. В континентальных районах днем будет очень тепло: +16 °С +23 °С, местами до +25 °С, на побережье будет прохладно +8 °С +15 °С.