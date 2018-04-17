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04:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам пообещали вернуть дешевые авиабилеты

Полпред Трутнев пообещал возобновить субсидирование авиаперелетов для Дальнего Востока, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Выступая перед журналистами во Владивостоке, вице-премьер подтвердил планы правительства по выделению из Резервного фонда 500 млн рублей на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов для жителей дальневосточных регионов.

По словам Трутнева, он докладывал премьер-министру Дмитрию Медведеву о возникновении напряженной ситуации, связанной с недостаточностью выделяемых средств на субсидии авиационных перевозок.

«Он (Медведев) дал такое поручение в Министерство финансов, оно уже оформлено, я его видел на бумаге. Сейчас будем торопить Минфин. Надеемся, что эти деньги будут выделены оперативно. Можно ли увеличить эту сумму? — Будем работать», — заявил полпред.

Напомним, с 29 марта у приморцев имелась уникальная возможность приобрести льготный авиабилет на рейс Владивосток — Москва всего за 7,4 тысячи рублей, что в два раза меньше обычного тарифа. Но уникальная возможность оказалась быстротечной.

Ставшая традиционной акция в стиле «налетай — подешевело», также традиционно привела к дикому ажиотажу и массовому столпотворению в единственной авиакассе перевозчика во Владивостоке. Некоторым, пассажирам пришлось отстаивать свое место в очереди чуть ли не кулаками.

Предполагалось, что осуществить перелет по субсидируемым тарифам можно будет с 29 марта по 1 декабря текущего года. Полететь — возможно, но купить билет — уже нет: компания заявила, что за шесть дней полностью освоила выделенные на субсидии бюджетные средства. Что, впрочем, неудивительно: в условиях более чем скромных доходов, для огромного числа жителей края билет за полцены — единственная возможность слетать в центральную часть страны. Отсюда и вечный спрос на дешевые авиабилеты, выливающийся в многочасовые очереди. Однако, если в 2016 году объем государственного субсидирования авиаперевозок по 152 маршрутам составлял 8,76 млрд рублей, в 2017 уже 7,3 млрд рублей, а в 2018 году на эти цели было предусмотрено лишь 3,8 млрд рублей.

Андрей Горюнов.

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