Приморцам пообещали вернуть дешевые авиабилеты
Полпред Трутнев пообещал возобновить субсидирование авиаперелетов для Дальнего Востока, сообщает DEITA. RU.
Полпред Трутнев пообещал возобновить субсидирование авиаперелетов для Дальнего Востока, сообщает DEITA. RU.
Выступая перед журналистами во Владивостоке,
По словам Трутнева, он докладывал
«Он (Медведев) дал такое поручение в Министерство финансов, оно уже оформлено, я его видел на бумаге. Сейчас будем торопить Минфин. Надеемся, что эти деньги будут выделены оперативно. Можно ли увеличить эту сумму? — Будем работать», — заявил полпред.
Ставшая традиционной акция в стиле «налетай — подешевело», также традиционно привела к дикому ажиотажу и массовому столпотворению в единственной авиакассе перевозчика во Владивостоке. Некоторым, пассажирам пришлось отстаивать свое место в очереди чуть ли не кулаками.
Предполагалось, что осуществить перелет по субсидируемым тарифам можно будет с 29 марта по 1 декабря текущего года. Полететь — возможно, но купить билет — уже нет: компания заявила, что за шесть дней полностью освоила выделенные на субсидии бюджетные средства. Что, впрочем, неудивительно: в условиях более чем скромных доходов, для огромного числа жителей края билет за полцены — единственная возможность слетать в центральную часть страны. Отсюда и вечный спрос на дешевые авиабилеты, выливающийся в многочасовые очереди. Однако, если в 2016 году объем государственного субсидирования авиаперевозок по 152 маршрутам составлял 8,76 млрд рублей, в 2017 уже 7,3 млрд рублей, а в 2018 году на эти цели было предусмотрено лишь 3,8 млрд рублей.
Андрей Горюнов.