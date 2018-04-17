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04:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Экскурсию для школьников организуют в семинарии Хабаровска

В субботу, 21 апреля, в Хабаровской духовной семинарии проведут тематическую экскурсию для школьников 10−18 лет. Мероприятие будет приурочено ко дню празднования памяти святых жен-мироносиц.

Во время экскурсии подросткам расскажут о житиях святых, также школьники смогут прикоснуться к древним памятникам русской письменности и принять участие в интеллектуальных играх.

Экскурсия состоится с 12:00 до 14:00, до этого, с 11:30 до 12:00, пройдет регистрация участников. Телефоны для предварительной записи указаны на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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