Хабаровчанин завоевал золото на всероссийских соревнованиях по плаванию

Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый Дельфин» прошли в Санкт-Петербурге. В турнире выступили юноши 13−14 лет и девушки 11−12 лет со всей страны. Хабаровский край представляли четверо спортсменов, все они вошли в пятёрку сильнейших, а Павел Савельев завоевал золотую медаль, проплыв 100-метровку на спине за 1:00.76 и тем самым установив свой личный рекорд. Кроме того, это лучший результат на Дальнем Востоке среди пловцов 13−14 лет. Также Павел стал четвёртым в многоборье по сумме трёх дистанций.

«Победа Павла Савельева стала первой для Хабаровского края в этих соревнованиях, которые проходят больше 50 лет. Раньше хабаровчане многократно становились призёрами. И выступление в целом сборной команды региона считаю отличным — одна золотая медаль и трижды четвёртое место. Кроме того, четверо этих спортсменов, скорее всего, попадут в кандидаты в юношескую сборную команду России», — рассказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор ДЮСШ «Дельфин» Сергей Остроушко.