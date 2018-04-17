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04:51 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин завоевал золото на всероссийских соревнованиях по плаванию

Пловец из Хабаровска Павел Савельев получил золотую медаль на всероссийских соревнованиях. Он лучше других участников преодолел дистанцию 100 метров на спине, установив рекорд на Дальнем Востоке среди спортсменов 13−14 лет.

Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый Дельфин» прошли в Санкт-Петербурге. В турнире выступили юноши 13−14 лет и девушки 11−12 лет со всей страны. Хабаровский край представляли четверо спортсменов, все они вошли в пятёрку сильнейших, а Павел Савельев завоевал золотую медаль, проплыв 100-метровку на спине за 1:00.76 и тем самым установив свой личный рекорд. Кроме того, это лучший результат на Дальнем Востоке среди пловцов 13−14 лет. Также Павел стал четвёртым в многоборье по сумме трёх дистанций.

«Победа Павла Савельева стала первой для Хабаровского края в этих соревнованиях, которые проходят больше 50 лет. Раньше хабаровчане многократно становились призёрами. И выступление в целом сборной команды региона считаю отличным — одна золотая медаль и трижды четвёртое место. Кроме того, четверо этих спортсменов, скорее всего, попадут в кандидаты в юношескую сборную команду России», — рассказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор ДЮСШ «Дельфин» Сергей Остроушко.

Как сообщает пресс-служба детско-юношеской спортивной школы «Дельфин», Юлия Николаева стала четвёртой на дистанции 100 метров брассом и четвёртой в многоборье. Ярослав Яшин финишировал четвёртым на дистанции 800 метров вольным стилем и пятым в многоборье. Таисия Иванова заняла шестое место на дистанции 800 метров вольном стиле и десятое в многоборье.

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