На это жители Приморья тратят очень много денег

На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 36% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 16% — транспортных, 12% — телекоммуникационных, 7% — медицинских. Услуг бытового характера оказано на 3% больше, чем в январе-марте 2017 года. В объеме платных услуг бытовые составили 9%.