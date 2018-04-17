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03:53 (мск), источник: ДЕЙТА

На это жители Приморья тратят очень много денег

В январе-марте 2018 года населению края оказано платных услуг на 37. 9 млрд. рублей, или на 5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщили DEITA. RU в Приморскстате.

Источник: Reuters

На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 36% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 16% — транспортных, 12% — телекоммуникационных, 7% — медицинских. Услуг бытового характера оказано на 3% больше, чем в январе-марте 2017 года. В объеме платных услуг бытовые составили 9%.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (44%), ремонт и строительство жилья и других построек (16%), услуги парикмахерских (13%), услуги бань и душевых, ремонт, окраска и пошив обуви (по 4%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, пошив одежды, фото- и кинолабораторий (по 3%).

Михаил Грач.

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