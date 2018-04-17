На это жители Приморья тратят очень много денег
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На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 36% этих расходов уходит на оплату
Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (44%), ремонт и строительство жилья и других построек (16%), услуги парикмахерских (13%), услуги бань и душевых, ремонт, окраска и пошив обуви (по 4%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, пошив одежды, фото- и кинолабораторий (по 3%).
Михаил Грач.