Испытания перегона «Новокрестовская» — «Беговая» отложены на неделю

О том, что испытания отложены, «Фонтанке» рассказали в «Метрострое». По словам компании, примерно через неделю между станциями должен пройти состав на аккумуляторной батарее, затем в течение суток на рельс подадут постоянное напряжение и запустят полноценный поезд.

На прошлой неделе аппарат вице-губернатора Игоря Албина сообщал, что общая готовность нового участка Невско-Василеостровской линии достигла 95%, всего на нем работают более 2 тысяч человек. Продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, пусконаладке эскалаторов и траволаторов, начался монтаж лифтов, ведутся отделочные работы. Смольный неоднократно заявлял, что обе станции откроют для пассажиров 29 апреля во время матча «Зенит» — ЦСКА.