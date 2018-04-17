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09:39 (мск), источник: Фонтанка

Испытания перегона «Новокрестовская» — «Беговая» отложены на неделю

Запуск пробного состава от «Новокрестовской» до «Беговой», который планировали на 15 апреля, отложен. Специальная комиссия нашла недочеты, теперь поезд поедет ориентировочно через неделю.

Источник: РИА "Новости"

О том, что испытания отложены, «Фонтанке» рассказали в «Метрострое». По словам компании, примерно через неделю между станциями должен пройти состав на аккумуляторной батарее, затем в течение суток на рельс подадут постоянное напряжение и запустят полноценный поезд.

На прошлой неделе аппарат вице-губернатора Игоря Албина сообщал, что общая готовность нового участка Невско-Василеостровской линии достигла 95%, всего на нем работают более 2 тысяч человек. Продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, пусконаладке эскалаторов и траволаторов, начался монтаж лифтов, ведутся отделочные работы. Смольный неоднократно заявлял, что обе станции откроют для пассажиров 29 апреля во время матча «Зенит» — ЦСКА.

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