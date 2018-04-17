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05:01 (мск), источник: Восток Медиа

Теплоходы повезут хабаровских дачников на левый берег с 28 апреля

Хабаровчане, которые владеют дачами на левобережье, смогут отправиться на свои участки начиная с 28 апреля. Заниматься их доставкой будет компания «Амурские пассажирские перевозки». Об этом сообщила заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска Наталья Соловьёва.

Источник: Восток Медиа

«В летний период 2018 года речным транспортом будет организована перевозка пассажиров к дачным участкам левобережья, расположенным в границах городского округа, по трём маршрутам. Из бюджета на эти цели выделено 30 миллионов 827 тысяч рублей. Уже проведены электронные аукционы, рассмотрение поступивших заявок состоялось 12 апреля. Победителем признан единственный участник — это ЗАО “Амурские пассажирские перевозки”. Муниципальные контракты на обслуживание этих маршрутов будут подписаны 24 апреля», — рассказала она депутатам Гордумы на заседании комитета по городскому хозяйству.

С 28 апреля на левый берег пойдут четыре теплохода большой вместимости. Компания-перевозчик за зиму отремонтировала их и провела испытания. Выстроить работу речники попытались с учётом мнения садоводов и огородников, чтобы навигация не началась с традиционного скандала. Как писало РИА «Восток-Медиа», он происходил из года в год по разным причинам. То люди жаловались, что теплоходы не пришли вовремя, то не хватило их количества, то сам перевозчик сетовал, что с администрацией города не удалось договориться о компенсации затрат.

«В феврале и марте у нас состоялись встречи с представителями дачных комплексов левобережья. Были обсуждены вопросы расписания, переноса пунктов остановочных, переноса выходного транспорта на маршруте “Дубки” с четверга на среду», — уточнила Наталья Соловьёва.

Генеральный директор ЗАО «Амурские речные перевозки» Игорь Меерсон ранее заверял, что пассажирская навигация в этом году пройдёт без сбоев. Более того, он же озвучил, что цены на билеты для дачников сохранятся на уровне прошлого года. Впрочем, о том, изменится ли стоимость проезда на теплоходах, власти окончательно пока не говорят — её установят не раньше третьей декады апреля. Известно только, что мэрия сохранила для отдельных категорий граждан меры социальной поддержки — люди могут получить адресную помощь в размере половины понесённых затрат, но не более 16 разовых поездок. Подробное расписание появится после подписания контракта — 25 марта.

В прошлом сезоне на левый берег реки теплоходы совершили 2040 рейсов, перевезя свыше 230 тысяч дачников.

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