Теплоходы повезут хабаровских дачников на левый берег с 28 апреля

«В летний период 2018 года речным транспортом будет организована перевозка пассажиров к дачным участкам левобережья, расположенным в границах городского округа, по трём маршрутам. Из бюджета на эти цели выделено 30 миллионов 827 тысяч рублей. Уже проведены электронные аукционы, рассмотрение поступивших заявок состоялось 12 апреля. Победителем признан единственный участник — это ЗАО “Амурские пассажирские перевозки”. Муниципальные контракты на обслуживание этих маршрутов будут подписаны 24 апреля», — рассказала она депутатам Гордумы на заседании комитета по городскому хозяйству.

С 28 апреля на левый берег пойдут четыре теплохода большой вместимости. Компания-перевозчик за зиму отремонтировала их и провела испытания. Выстроить работу речники попытались с учётом мнения садоводов и огородников, чтобы навигация не началась с традиционного скандала. Как писало РИА «Восток-Медиа», он происходил из года в год по разным причинам. То люди жаловались, что теплоходы не пришли вовремя, то не хватило их количества, то сам перевозчик сетовал, что с администрацией города не удалось договориться о компенсации затрат.