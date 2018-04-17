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05:06 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «СКА-Нефтяник» оставил в команде ещё двух игроков

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» продолжает продлевать контракты со своими игроками. Новые соглашения с «армейцами» подписали вратарь Виктор Каменев и защитник Валерий Ивкин.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», контракты с игроками рассчитаны на два года.

РИА «Восток-Медиа» писало, что оба спортсмена переехали в Хабаровск из Красногорска летом 2016 года. Виктор Каменев и Валерий Ивкин отыграли за «армейцев» по два сезона. В последнем из них в рамках чемпионата России Валерий Ивкин провёл за «красно-чёрных» 32 матча, в которых отметился одним голом и сделал 14 результативных передачи с углового.

Виктор Каменев в завершившемся сезоне защищал ворота «СКА-Нефтяника» в 13 играх. Вратарь провёл на поле 1087 минут, пропустив 38 мячей. Для сравнения ещё один голкипер «армейцев», чемпион мира Денис Рысев, за 20 матчей сыграл 1793 минуты и пропустил 52 мяча.

Агентство писало, что «СКА-Нефтяник» сохранил основной состав команды. У большей части хоккеистов ещё действуют соглашения. Новые контракты клуб подписал с Юрием Бондаренко и Максимом Ишкельдиным. Останется на посту и главный тренер дальневосточного клуба Михаил Юрьев. Новое соглашение со специалистом, дважды приводившим «армейцев» к победе в чемпионате России, рассчитано на два года. Пока хабаровчане понесли только одну потерю — клуб покинул нападающий Алексей Ничков. Он продолжит карьеру в ульяновской «Волге».

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