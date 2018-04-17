Хабаровский «СКА-Нефтяник» оставил в команде ещё двух игроков

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», контракты с игроками рассчитаны на два года.

РИА «Восток-Медиа» писало, что оба спортсмена переехали в Хабаровск из Красногорска летом 2016 года. Виктор Каменев и Валерий Ивкин отыграли за «армейцев» по два сезона. В последнем из них в рамках чемпионата России Валерий Ивкин провёл за «красно-чёрных» 32 матча, в которых отметился одним голом и сделал 14 результативных передачи с углового.

Виктор Каменев в завершившемся сезоне защищал ворота «СКА-Нефтяника» в 13 играх. Вратарь провёл на поле 1087 минут, пропустив 38 мячей. Для сравнения ещё один голкипер «армейцев», чемпион мира Денис Рысев, за 20 матчей сыграл 1793 минуты и пропустил 52 мяча.