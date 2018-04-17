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04:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Короткое замыкание считают предварительной причиной пожара в «Зимней Вишне»

Короткое замыкание возникло из-за протечки крыши ТЦ.

По предварительной версии, причиной возгорания в ТЦ «Зимняя Вишня» стало короткое замыкание, вызванное протечкой крыши.

Как сообщает «Коммерсант.ru», предварительные выводы о причинах пожара в кемеровском ТЦ сделали специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы.

С крыши ТЦ не убирали снег, который начал подтаивать. В итоге вода попала на провода, «коротнула» электропроводка, проложенная на четвертом этаже здания над детской игровой комнатой. Также почему-то не сработали автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки.

Сначала загорелся пластиковый плафон над сухим детским бассейном, затем от капающего горящего пластика занялись поролоновые кубики. Вентиляция, которую во время пожара никто не выключил, быстро раздула огонь. На дым и температуру сработала сигнализация, но вода не залила место возгорания, так как водопровод к системе провели с улицы. После морозов он перемерз, и его перекрыли.

Охранник не активировал систему оповещения о пожаре. За несколько минут весь этаж заполнился дымом. В это время как раз закончился один из сеансов, но за дверьми кинозала людей встретила стена черного дыма, за которой уже был огонь. Часть людей попытались прорваться через дым, но они не смогли пройти дальше дверей запасного выхода, которые были закрыты. Остальные погибли в кинозале.

В настоящее время идет расследование уголовного дела о пожаре в ТЦ. Под стражей находятся семь фигурантов, а также Сергей Генин, начальник звена газодымозащитной службы, которого обвиняют в халатности, повлекшей гибель 37 человек.

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