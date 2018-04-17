Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
В России построили тягач «Вощина-1»
Родителей ужаснул анфас Свинки Пеппы
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
«Все это был блеф»: на Украине поняли, зачем США ударили по Сирии
Асад сделал заявление после удара США
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина
Полузащитник «Локомотива» признан самым ценным игроком тура РФПЛ
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
05:16 (мск), источник: НИА Красноярск

На конкурс «МИР Сибири» поступило 200 заявок

Завершен прием заявок на конкурс этномузыкальной премии МИРА Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».

Всего поступило 200 заявок. География конкурса включает несколько стран: о своем желании поучаствовать в конкурсе заявили музыканты из Ганы, Ирландии, Венгрии, Кот-д’Ивуар и Франции. Представлен 41 регион России (от Калининградской и Архангельской области до Якутии и Хабаровска). И 10 регионов Сибири (среди них — Алтайский край, Забайкалье, Тыва, Томская, Новосибирская, Омская области).

Серьезно представлен Красноярский край. 47 заявок поступило из 14 городов и районов, таких как Дивногорск, Минусинск, Ачинск, Партизанский, Северо-Енисейский и Сухобузимский район.

Следующий этап конкурса — отбор номинантов этномузыкальной премии МИРА. Он продлится до конца апреля. Принимать решение о том, кто войдет в их число, будет авторитетное жюри Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».

Напоминаем, Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет с 13 по 15 июля.

Все новости региона
Дональд Трамп отложил падение рубля
G7 потребовала от России ответов по инциденту в Солсбери
СМИ сообщили о ракетном обстреле базы Думейр в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Чем владеют богатейшие депутаты России
Спорт
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь