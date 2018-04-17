На конкурс «МИР Сибири» поступило 200 заявок

Всего поступило 200 заявок. География конкурса включает несколько стран: о своем желании поучаствовать в конкурсе заявили музыканты из Ганы, Ирландии, Венгрии, Кот-д’Ивуар и Франции. Представлен 41 регион России (от Калининградской и Архангельской области до Якутии и Хабаровска). И 10 регионов Сибири (среди них — Алтайский край, Забайкалье, Тыва, Томская, Новосибирская, Омская области).

Серьезно представлен Красноярский край. 47 заявок поступило из 14 городов и районов, таких как Дивногорск, Минусинск, Ачинск, Партизанский, Северо-Енисейский и Сухобузимский район.

Следующий этап конкурса — отбор номинантов этномузыкальной премии МИРА. Он продлится до конца апреля. Принимать решение о том, кто войдет в их число, будет авторитетное жюри Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».