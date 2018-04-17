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05:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Емельяновском районе за Качей следят беспилотники

Угрозы подтоплений населенного пункта нет.

Сотрудники ГУ МЧС по Красноярскому краю используют беспилотник, чтобы отслеживать паводковую ситуацию в регионе.

Так, уже был проведен мониторинг ледовой обстановки на Каче в Емельяновском районе. Он показал, что на реке местами еще сохраняется лед. Угрозы подтоплений населенного пункта нет.

«Беспилотные летательные аппараты оснащены специальной аппаратурой для проведения аэрофотосъемки, что позволяет оценивать ситуацию на большой территории, и помогает принятию правильного управленческого решения при ликвидации чрезвычайной ситуации», — пояснили в администрации Емельяновского района.

Специалисты МЧС также отслеживают ситуацию на малых реках, а также более крупных, таких как Кан, Чулым и Туба. По данным ведомства, заторных явлений на реках не наблюдается, подтоплений населенных пунктов не прогнозируется.

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