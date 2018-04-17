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05:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Посёлки Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района решено расселить

Расселение посёлков Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района должно начаться в ближайшее время.

Источник: Reuters

Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает 17 апреля 2018 года пресс-служба регионального правительства.

Министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов сообщил, что подготовлены два законопроекта, по которым жителям этих посёлков выделят жилищные субсидии, их предполагается внести в Законодательное собрание в мае 2018 года. Министр пояснил, что, по предварительным расчётам, общий объём средств, необходимый на предоставление жилищных субсидий составит 229,8 млн рублей на 303 человека в Маракане и 21 млн рублей — на 29 человек в Чуе.

Расселение посёлка Маракан будет проводиться в рамках государственно-частного партнерства с ООО «УК Полюс». Утвержден план мероприятий по упразднению поселка Маракан на 2018−2019 годы. Проект договора пожертвования ООО «УК Полюс» денежных средств Иркутской области, подготовленный министерством экономического развития Иркутской области, проходит установленную процедуру согласования. Сумма пожертвования составит 50% от необходимого (115 млн рублей).

«Мы не должны тратить время на формальности, люди не могут заниматься переездом при минусовых температурах, тем более, в посёлке Маракан теплоисточник требует ремонта, поэтому прошу максимально ускорить сроки переселения», — подчеркнул губернатор Сергей Левченко.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов напомнил, что в 2017 году после весенних пожаров переселено более 600 человек. «Есть отработанная схема, получен опыт — тяжелый опыт, который пригодится нам в дальнейшей работе», — подчеркнул он.

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