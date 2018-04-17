Посёлки Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района решено расселить
Расселение посёлков Маракан Бодайбинского района и Чуя
Расселение посёлков Маракан Бодайбинского района и Чуя
Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает 17 апреля 2018 года
Министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов сообщил, что подготовлены два законопроекта, по которым жителям этих посёлков выделят жилищные субсидии, их предполагается внести в Законодательное собрание в мае 2018 года. Министр пояснил, что, по предварительным расчётам, общий объём средств, необходимый на предоставление жилищных субсидий составит 229,8 млн рублей на 303 человека в Маракане и 21 млн рублей — на 29 человек в Чуе.
«Мы не должны тратить время на формальности, люди не могут заниматься переездом при минусовых температурах, тем более, в посёлке Маракан теплоисточник требует ремонта, поэтому прошу максимально ускорить сроки переселения», — подчеркнул губернатор Сергей Левченко.
Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов напомнил, что в 2017 году после весенних пожаров переселено более 600 человек. «Есть отработанная схема, получен опыт — тяжелый опыт, который пригодится нам в дальнейшей работе», — подчеркнул он.