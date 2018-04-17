Красноярские школьники научились зарабатывать на мусоре

С приходом тепла на свои почётные места возвращаются совы — символ школы № 92. Сделаны фигуры из старых покрышек — к отходам здесь особое отношение, потому что научились на них зарабатывать. Сдают макулатуру, отработанные батарейки, для пластиковых бутылок отдельный экоконтейнер. «Мы его отдаём на перерабатывающие заводы, получаем за это небольшие деньги, которые тратим в школе — покупаем семена», — рассказала ученица 8 класс школы № 92 Екатерина Стрегунова.



В кабинете биологии уже пробились первые побеги цветов. К лету их высадят на школьном дворе. В такой атмосфере экологические идеи рождаются сами собой. Как, например, измельчитель пищевых отходов. «Я заметил в деревне, что моя бабушка пищевые отходы выбрасывает, а у неё есть курицы. И я подумал: может, как-нибудь пищевые отходы скармливать домашней птице? А чтобы приготовить их к употреблению, отходы требовалось измельчить», — рассказал ученик школы № 92 Максим.



Модернизировать свои территории, прогулочные зоны, спортивные и игровые площадки планируют в этот году 50 учреждений образования Красноярска. «Сама культура формируется как норма, когда ребятишки становятся носителями этой идеи, смотрят, как это модернизировать, улучшить, какие привнести свои исследовательские мысли и даже разработки», — отметила руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.



Школьные проекты будут представлены на первом городском фестивале инфраструктурных решений.



Вадим КУЛИКОВ



