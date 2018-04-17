Младшеклассники из Зеледеево будут учиться в квартире КрасЖД
Старая школа находится в аварийном состоянии.
Старая школа находится в аварийном состоянии.
В поселке Зеледеево к сентябрю 2019 года построят новый образовательный центр. Он рассчитан на 50 учеников и 30 дошколят. Об этом сообщили министерстве образования края.
«Их разместят в двух кабинетах здания сельского совета, в доме культуры и в 4-х-комнатной ведомственной квартире Красноярской железной дороги. Кстати, площадь квартиры позволяет разместить в ней не только классные комнаты, но и столовую с пищеблоком. Там будут обучаться 19 учащихся начальных классов и, во вторую смену — восьмиклассники. В сельсовете и доме культуры занятия будут проводиться для учеников среднего и старшего звена», — рассказывают в районной администрации.