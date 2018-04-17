Младшеклассники из Зеледеево будут учиться в квартире КрасЖД

В поселке Зеледеево к сентябрю 2019 года построят новый образовательный центр. Он рассчитан на 50 учеников и 30 дошколят. Об этом сообщили министерстве образования края.

Проектно-сметная документация на возведение здания уже подготовлена. Строительство планируется начать во второй половине этого года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что краевая прокуратура вынесла решение о закрытии школы в поселке Зеледеево в связи с ее аварийным состоянием. 61 ученик отправлен на недельные незапланированные каникулы. В администрации Емельяновского района было принято решение о том, что дети останутся обучаться в Зеледеево.