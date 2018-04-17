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05:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Младшеклассники из Зеледеево будут учиться в квартире КрасЖД

Старая школа находится в аварийном состоянии.

В поселке Зеледеево к сентябрю 2019 года построят новый образовательный центр. Он рассчитан на 50 учеников и 30 дошколят. Об этом сообщили министерстве образования края.

Проектно-сметная документация на возведение здания уже подготовлена. Строительство планируется начать во второй половине этого года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что краевая прокуратура вынесла решение о закрытии школы в поселке Зеледеево в связи с ее аварийным состоянием. 61 ученик отправлен на недельные незапланированные каникулы. В администрации Емельяновского района было принято решение о том, что дети останутся обучаться в Зеледеево.

«Их разместят в двух кабинетах здания сельского совета, в доме культуры и в 4-х-комнатной ведомственной квартире Красноярской железной дороги. Кстати, площадь квартиры позволяет разместить в ней не только классные комнаты, но и столовую с пищеблоком. Там будут обучаться 19 учащихся начальных классов и, во вторую смену — восьмиклассники. В сельсовете и доме культуры занятия будут проводиться для учеников среднего и старшего звена», — рассказывают в районной администрации.

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