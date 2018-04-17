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05:35 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцев предупредили о сильном ветре

По прогнозам синоптиков сегодня, 17 апреля, в Красноярске и в центральных районах края ожидаются сильный западный ветер скоростью 15−20 м/с. Местами порывы достигнут 23 м/с.

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Источник: НИА Красноярск

В ГУ МЧС по краю красноярцам напомнили о том, что в ветреную погоду нельзя разводить огонь и жечь траву. «Помните, что убирать сухую траву и мусор нужно таким образом, чтобы они не стали удобным плацдармом для перехода огня на постройки. Будьте осторожны с открытым огнем, не разводите костры вблизи зданий и строений, не сжигайте сухую траву и мусор! Также стоит быть аккуратными автомобилистам. Не бросайте из окон своих авто не затушенные сигареты и спички!», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, красноярцам следует быть осторожными: находясь на улицах, нужно держаться подальше от рекламных щитов, проводов, деревьев. Также не следует парковать автомобили вблизи неустойчивых конструкций. В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам единой службы спасения — 101 и 112.

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