Красноярцев предупредили о сильном ветре

В ГУ МЧС по краю красноярцам напомнили о том, что в ветреную погоду нельзя разводить огонь и жечь траву. «Помните, что убирать сухую траву и мусор нужно таким образом, чтобы они не стали удобным плацдармом для перехода огня на постройки. Будьте осторожны с открытым огнем, не разводите костры вблизи зданий и строений, не сжигайте сухую траву и мусор! Также стоит быть аккуратными автомобилистам. Не бросайте из окон своих авто не затушенные сигареты и спички!», — сообщили в ведомстве.