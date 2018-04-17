В Красноярске появилось отделение ВРНС

Источник: НИА Красноярск

В Собор входят известные политики и общественные деятели, представители науки, культуры и образования, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.

На учредительном собрании местного филиала ВРНС представители организации рассказал об истории и планах работы Собора, избрали руководящие органы и прочие структуры местного отделения. Его возглавили врио губернатора Красноярского края Александр Усс, Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, депутат Госдумы ФС РФ Виктор Зубарев. В актив филиала ВРНС вошли — бизнесмен, чемпион мира по вольной борьбе Сергей Витковский, главный врач краевого онкодиспансера Андрей Модестов, главный архитектор Красноярского края Константин Шумов, ректор педуниверситета Валерий Ковалевский и другие.

— Всемирный Русский Народный Собор является местом откровенного и конструктивного разговора об устройстве России, о судьбе ее народа, о свободе всех культурных, религиозных и политических взглядов ее жителей, — отметил Владыка Пантелеимон. — Сегодня, по Божьей воле, пришло время открыть отделение Всемирного Русского Народного Собора и в Красноярском крае, в самом центре Сибири и всей России. Это показывает востребованность данной организации в нашей стране.

Соборяне-красноярцы планируют разрабатывать и поддерживать различные духовно-просветительские проекты, выдвигать позитивные общественные инициативы. В ближайших планах работы нашего отделения — содействие организации празднования 400-летия Енисейска, выездной форум в Большом Улуе, который проведут в этом селе в начале мая совместно с Общественным советом при Красноярской митрополии. На выезде планируется торжественное открытие мемориальной таблички в честь духовного писателя Сергея Иосифовича Фуделя, отбывавшего ссылку в нашем крае, презентация волонтёрских проектов для сельской молодёжи.