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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Работника микрофинансовой организации в Иркутске оштрафовали за излишнюю назойливость

Работника микрофинансовой организации в Иркутске суд оштрафовал за излишнюю назойливость при возврате долгов с клиентов.

Как сообщает 17 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, он оштрафован на 5 тыс. рублей.

К судебным приставам обратились четыре человека с жалобой на действия сотрудников микрофинансовой организации. Прошла проверка, которая установила, что были нарушен законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Сообщения на электронную почту с требованием вернуть долги направлялись гражданам более четырёх раз в неделю вместо установленных двух. Кроме того, в текстах содержалась информация, которая вводила должников в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств вплоть до уголовного преследования.

В отношении работников организации на рассмотрении суда находятся ещё три протокола.

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