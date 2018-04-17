Работника микрофинансовой организации в Иркутске оштрафовали за излишнюю назойливость

К судебным приставам обратились четыре человека с жалобой на действия сотрудников микрофинансовой организации. Прошла проверка, которая установила, что были нарушен законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Сообщения на электронную почту с требованием вернуть долги направлялись гражданам более четырёх раз в неделю вместо установленных двух. Кроме того, в текстах содержалась информация, которая вводила должников в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств вплоть до уголовного преследования.