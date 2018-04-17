Балаганский район просит помощи в реконструкции станции водоподготовки

Глава района подчеркнул, что в посёлке сложилась тревожная обстановка с обеспечением питьевой водой, люди жалуются на высокое содержание в ней так называемых солей жёсткости.

Письмо с описанием проблемы и просьбой о содействии по вхождению этого объекта в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» депутат направил председателю ЗС Сергею Брилке и министру жилищной политики, энергетики и транспорта Артуру Сулейменову.

Михаил Кибанов сообщил «Байкал Инфо», что питьевую воду Балаганск берёт с водозабора подземного типа (четыре скважины). Местные жители регулярно обращаются в администрацию с жалобами на высокое содержание накипи в бытовых приборах, ухудшение здоровья из-за состояния воды. Из-за понижения уровня воды в реке Ангара, уменьшается он и в скважинах Балаганска, а жёсткость воды с каждым годом растёт.