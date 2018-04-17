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07:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Балаганский район просит помощи в реконструкции станции водоподготовки

Помочь с включением реконструкции станции водоподготовки в посёлке Балаганск в подпрограмму «Чистая вода» в 2018 году попросил мэр Балаганского района Михаил Кибанов депутата Законодательного собрания Александра Дубровина по итогам его поездки в территорию в конце марта.

Глава района подчеркнул, что в посёлке сложилась тревожная обстановка с обеспечением питьевой водой, люди жалуются на высокое содержание в ней так называемых солей жёсткости.

Письмо с описанием проблемы и просьбой о содействии по вхождению этого объекта в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» депутат направил председателю ЗС Сергею Брилке и министру жилищной политики, энергетики и транспорта Артуру Сулейменову.

Михаил Кибанов сообщил «Байкал Инфо», что питьевую воду Балаганск берёт с водозабора подземного типа (четыре скважины). Местные жители регулярно обращаются в администрацию с жалобами на высокое содержание накипи в бытовых приборах, ухудшение здоровья из-за состояния воды. Из-за понижения уровня воды в реке Ангара, уменьшается он и в скважинах Балаганска, а жёсткость воды с каждым годом растёт.

Реконструкция станции водоподготовки (производительность — 2000 м3/сут) требуется для очистки питьевой воды от солей жесткости, железа. Мэр заверил, что при включении проекта в подпрограмму «Чистая вода» администрация гарантирует, что в этом году он пройдёт экспертизу.

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