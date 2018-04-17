Хабаровская «Монстрация» хочет бросить вызов Илону Маску

Источник: Восток Медиа

Владельцу компаний Space X и Tesla могут бросить вызов жители Хабаровска. Мем с Илоном Маском появился в Интернете после того, как его корпорации запустили в космос самую тяжёлую ракету-носитель в мире Falcon Heavy, внутрь которой поместили электрокар. Ещё до старта появились шутки про российский ответ Маску — различные «изобретения» вроде контейнера из «Киндер сюрприза» с чесноком внутри и чехла на пульт от телевизора. После запуска ракеты с Tesla пользователи соцсетей придумали ещё больше вариантов, которые могут сравниться с достижением Space X, публикуя их со словами: «Как тебе такое, Илон Маск?».

«Мы выбираем слоган среди предложений всех участников. Пока ребята предлагают лозунги в соцсетях, в ближайшие несколько дне мы запустим голосование. Пока лидирует слоган про Илона Маска, ещё один из популярных вариантов, который нравится пользователям — “Стабильность. Гарантия 6 лет”. Ребята сами выберут, под каким слоганом мы выйдем на “Монстрацию” 1 мая», — рассказал корреспонденту агентства организатор шествия Павел Перов.

Участвовать в акции могут все желающие, главное — продумать свой образ и сделать плакат. Каждый год хабаровская «Монстрация» объединяет порядка 600−700 человек, уступая по количеству участников только столице этого шествия — Новосибирску. Организаторы уже подали уведомление о проведении мероприятия в администрацию краевой столицы, поэтому шествие, как и в предыдущие годы, проводится по согласованию с местными властями.