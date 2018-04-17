Парад Победы в Екатеринбурге может пройти без участия авиации
Вопрос об участии в праздничных мероприятиях авиатехники еще не решен.
Вопрос об участии в праздничных мероприятиях авиатехники еще не решен.
Парад Победы 9 мая в Екатеринбурге может пройти без участия авиации. Городские власти признались: вопрос о том, будет ли применяться авиатехника, еще не решен, об этом сообщает во вторник, 17 апреля, «АиФ-Урал».
О подготовке к параду Победы рассказал замглавы городской мэрии по вопросам социальной политики Михаил Матвеев в эфире программы «Открытая студия». В ходе эфира чиновник признался, что решение о том, будет ли авиация принимать участие в праздновании 9 мая, не принято окончательно. «Вопрос об участии авиации пока остается открытым. Его решение находится в компетенции командующего Центральным военным округом», — сообщил Матвеев.
По словам представителя администрации, решение, скорее всего, будет принято только к концу апреля. «На этой неделе на площади 1905 года состоится первая репетиция без участия техники. 27 апреля пройдет полная репетиция, в которой примет участие военная техника. Полагаю, до этого времени решение об участии авиации должно быть принято», — заявил Михаил Матвеев.
Напомним, 18 и 24 апреля на Вторчермете пройдут еще две репетиции, после этого — в ночь на 27 апреля, 2 и 4 мая техника и военные пройдут по центру Екатеринбурга. В начале марта стало известно о том, что на празднование 9 мая городские власти планируют потратить 20 млн рублей.