Осадки сохраняются на большей части Казахстана

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами сохраняются осадки, лишь на западе и в центре погода без осадков.

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Местами ожидаются туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке гроза, пыльная буря, град, на севере гололед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15−20, ночью порывы 23 м/с, в отдельных районах возможно выпадение града. В Жамбылской области местами усилится ветер 15−20, днем порывы 23 м/с, в отдельных районах возможно выпадение града. В Кызылординской области местами возможно выпадение града, днем местами ожидается шквал, пыльная буря, ветер 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской, ночью в Павлодарской области местами усилится ветер 15−20 м/с, в отдельных районах ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15−20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами усилится ветер 15−20 м/с. В Костанайской, Акмолинской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, в Костанайской области — местами туман. В Мангистауской области местами ожидается туман.

Погода в Алматы днем 14°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 6°, частично облачно.