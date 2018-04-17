«Могут продержаться под водой 15 минут»: белые медведи из красноярского зоопарка открыли купальный сезон

Белые медведи Аврора и Феликс из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» искупались в бассейне. Фотографии водных процедур накануне опубликовала пресс-служба зоопарка.

На кадрах видно, что для водных процедур медведи по традиции использую игрушки-канистры.

«Завораживающее зрелище. Белые мишки — отличные пловцы, а продержаться под водой могут до 15 минут. Все прошлое лето посетители Парка могли наблюдать, как медведи ловят живую рыбу, которую им каждый день запускали в бассейн. Совсем скоро мы планируем возобновить кормление наших полярных гигантов живой рыбой», — рассказали зоологи.

Напомним, в этом году пару белых медведей пришлось ненадолго разлучить — Аврору переселили в отдельный вольер, так как предполагалось, что она принесет потомство. Но этого не произошло, поэтому в начале февраля Аврору и Феликса снова поселили в одном вольере.