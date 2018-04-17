Музыканты из Казахстана и Монголии выступят на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске
Концерты будут идти в течение недели.
Концерты будут идти в течение недели.
В Хабаровске Международный
В фестивале примут участие оркестры Восточного военного округа. По традиции в Хабаровске сыграют столичные коллективы — Центральный военный оркестр министерства обороны России и ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского
Программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни. Отметим, что обычно музыканты выступают с классическим и современным репертуаром, проходят
Напомним, в декабре 2016 года художественный руководитель фестиваля Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе. Его обязанности взяли на себя начальник