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07:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Музыканты из Казахстана и Монголии выступят на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске

Концерты будут идти в течение недели.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» в седьмой раз объединит армейские оркестры из разных стран. В этом году он пройдет с 25 мая по 2 июня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию КНОТОК.

В фестивале примут участие оркестры Восточного военного округа. По традиции в Хабаровске сыграют столичные коллективы — Центральный военный оркестр министерства обороны России и ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова. Свое участие в «Амурских волнах» также подтвердили образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и духовой оркестр Военно-музыкального училища при Университете обороны Монголии.

Программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни. Отметим, что обычно музыканты выступают с классическим и современным репертуаром, проходят марш-парадом по центральной улице Хабаровска и дают плац-концерт с элементами дефиле у стен Спасо-Преображенского собора.

Напомним, в декабре 2016 года художественный руководитель фестиваля Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе. Его обязанности взяли на себя начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ, главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин и начальник Центрального военного оркестра минобороны РФ, заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин.

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