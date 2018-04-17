Погода в Новосибирске до 22 апреля: на выходных +17 градусов
На этой неделе погода в Новосибирске и районах области будет прохладной, по ночам еще возможны осадки в виде мокрого снега. Однако к выходным в регион придет волна тепла.
На этой неделе погода в Новосибирске и районах области будет прохладной, по ночам еще возможны осадки в виде мокрого снега. Однако к выходным в регион придет волна тепла.
В среду, 18 апреля, небольшие осадки сохранятся: днем вероятны дожди, ночью с мокрым снегом.
В четверг, 19 апреля, характер погоды существенно не изменится, также осадки с мокрым снегом. Температурный фон останется в тех же пределах.
В пятницу, 20 апреля, ожидается прохождение уже теплого фронта, и погода начнет меняться. Днем столбик термометра повысится до отметок +5, +10°С, в ночные часы -1, +4°С.
«В выходные дни еще немного потеплеет и к нам снова придет весна, — говорят синоптики
В воскресенье, 22 апреля, продолжится влияние теплого сектора, и температура еще повысится. Днем возможно достижение отметок +12, +17°С, ночью тоже останутся положительные отметки +1, +6°С.