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08:05 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске до 22 апреля: на выходных +17 градусов

На этой неделе погода в Новосибирске и районах области будет прохладной, по ночам еще возможны осадки в виде мокрого снега. Однако к выходным в регион придет волна тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 754 мм рт. ст. 5 м/с

В среду, 18 апреля, небольшие осадки сохранятся: днем вероятны дожди, ночью с мокрым снегом. Северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура днем +1, +6°С, ночью по области 0, -4°С.

В четверг, 19 апреля, характер погоды существенно не изменится, также осадки с мокрым снегом. Температурный фон останется в тех же пределах.

В пятницу, 20 апреля, ожидается прохождение уже теплого фронта, и погода начнет меняться. Днем столбик термометра повысится до отметок +5, +10°С, в ночные часы -1, +4°С. Юго-западный ветер с порывами до 12−17 м/с.

«В выходные дни еще немного потеплеет и к нам снова придет весна, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. —  21 апреля, кстати, в Новосибирске пройдет субботник, мы будем находиться в теплом секторе циклона. Днем воздух прогреется до +10, +15°С, в ночные часы 0, +5°С. Местами небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Южный ветер будет порывистым до 12−17 м/с».

В воскресенье, 22 апреля, продолжится влияние теплого сектора, и температура еще повысится. Днем возможно достижение отметок +12, +17°С, ночью тоже останутся положительные отметки +1, +6°С. Юго-западный порывистый ветер и местами дожди.

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