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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Одна из перепутанных в роддоме пермячек подала иск на 10 миллионов

Вероника Швецова почти сорок лет жила в чужой семье.

40 лет назад в пожвинской больнице перепутали двух девочек. Напомним, 7 марта 1978 года в родильном отделении появились на свет две девочки: одна — Швецовой Риммы Павловны, другая — Савельевой Юлии Ивановны.

В какой момент младенцев перепутали, женщины не знают до сих пор. Муж Риммы Павловны несколько лет подозревал, что дочка рождена не от него. И ушел, оставив жену и детей. А супруг Юлии Ивановны, тоже чувствуя это, отправился в больницу и устроил там «разбор полетов». Только сейчас он сильно болен, поэтому расспросить его про «разборки» не удалось.

Пару лет назад Вероника Швецова отправилась к Савельевым. Она вспомнила «шутку» мамы из детства: та сказала, что девочку в роддоме подменили. Узнала у мамы все подробности, попросила адрес и решила съездить и проверить. С первого взгляда Юлия Ивановна и Вероника узнали друг друга. А вот Татьяна Савельева была шокирована. Она решила, что родители от нее откажутся из-за всех проблем, которые доставила им Татьяна. В итоге семьи решили обратиться в суд: из-за ошибки медиков разрушились судьбы и семьи.

23 марта в Ленинский районный суд обратилась Римма Павловна Швецова, она подала иск на сумму 12 миллионов рублей. Ответчики: минздрав, пожвинская больница, Управление казначейства Прикамья и правительство края. А 12 апреля в тот же суд обратилась Вероника Швецова.

— Одно из заседаний пройдет уже в конце апреля, — рассказал адвокат Игорь Саввин. — А заседание по поводу иска Вероники Швецовой пройдет, наверно, только в мае. Также готовятся еще два иска со стороны Савельевых.

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