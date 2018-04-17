Для омских заключенных составили меню

УМВД России по Омской области огласило итоги тендера на трехразовое питание лиц, которые содержатся в дежурных частях, изоляторе и спецприемнике. На питание задержанных из бюджета планировалось выделить 233 рубля в день. Из них 41,67 рубль на завтрак, 116,66 — обед и 75 рублей — ужин.

Обед состоит из первого блюда, на второе — рыба или мясо, на третье — компот или кисель. На завтрак заключенные получат булку с чаем, на ужин отведают овощное блюдо или кашу, чай и молоко. Творог, фрукты, зелень, масло, соки и яйца достанутся только больным и инвалидам 1−2 групп, беременным, кормящим и несовершеннолетним.

В 11 городских отделений полиции и изоляторах временного содержания будет подаваться такое меню.

Весь рацион продуктов используемых для приготовления пищи должен быть свежим.

«Минимальный остаточный срок годности продуктов, используемых для приготовления блюд, должен составлять на момент приготовления не менее 60% от общего срока годности», — говорится в техзадании.