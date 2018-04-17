Источник: AP 2018

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла. Облачно с прояснениями, местами дождь прогнозируют синоптики. Ветер южный с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В ночь на среду термометры покажут 10−12 градусов тепла.