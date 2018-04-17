Властям Хабаровского края придётся убрать мусорные свалки в лесах

Сотрудники прокуратуры обнаружили многочисленные свалки твёрдых коммунальных отходов на территориях, не предназначенных для этого, в ходе надзора за соблюдением природоохранного законодательства. Всего по результатам проверок правоохранители выявили четыре факта складирования мусора в Синдинском, Троицком и Иннокентьевском участковых лесничествах в Нанайском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, захламление стало возможным из-за того, что управлением лесами правительства региона «ненадлежащим образом исполняет полномочия по охране и защите лесов от загрязнений и иного негативного воздействия». Чтобы навести порядок на этих территориях, прокурор района обратился в суд с иском, чтобы обязать ведомство убрать свалки твёрдых коммунальных отходов. Требования удовлетворили, и управление лесами попыталось оспорить его, но решение осталось без изменения и уже вступило в законную силу.