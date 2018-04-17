Властям Хабаровского края придётся убрать мусорные свалки в лесах
В Хабаровском крае суд определил, кто уберёт свалки мусора на землях лесного фонда в Нанайском районе. Заняться этим предстоит управлению лесами регионального правительства.
В Хабаровском крае суд определил, кто уберёт свалки мусора на землях лесного фонда в Нанайском районе. Заняться этим предстоит управлению лесами регионального правительства.
Сотрудники прокуратуры обнаружили многочисленные свалки твёрдых коммунальных отходов на территориях, не предназначенных для этого, в ходе надзора за соблюдением природоохранного законодательства. Всего по результатам проверок правоохранители выявили четыре факта складирования мусора в Синдинском, Троицком и Иннокентьевском участковых лесничествах в Нанайском районе.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» писало о подобных случаях. Например, прокуратура Железнодорожного района города через суд добилась, чтобы мэрию обязали убрать свалку бытовых отходов возле нежилого здания на Чернореченском шоссе.