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07:51 (мск), источник: Восток Медиа

Властям Хабаровского края придётся убрать мусорные свалки в лесах

В Хабаровском крае суд определил, кто уберёт свалки мусора на землях лесного фонда в Нанайском районе. Заняться этим предстоит управлению лесами регионального правительства.

Сотрудники прокуратуры обнаружили многочисленные свалки твёрдых коммунальных отходов на территориях, не предназначенных для этого, в ходе надзора за соблюдением природоохранного законодательства. Всего по результатам проверок правоохранители выявили четыре факта складирования мусора в Синдинском, Троицком и Иннокентьевском участковых лесничествах в Нанайском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, захламление стало возможным из-за того, что управлением лесами правительства региона «ненадлежащим образом исполняет полномочия по охране и защите лесов от загрязнений и иного негативного воздействия». Чтобы навести порядок на этих территориях, прокурор района обратился в суд с иском, чтобы обязать ведомство убрать свалки твёрдых коммунальных отходов. Требования удовлетворили, и управление лесами попыталось оспорить его, но решение осталось без изменения и уже вступило в законную силу.

РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» писало о подобных случаях. Например, прокуратура Железнодорожного района города через суд добилась, чтобы мэрию обязали убрать свалку бытовых отходов возле нежилого здания на Чернореченском шоссе.

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