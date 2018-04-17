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07:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

Светофоры отключат в Металлургическом районе Челябинска 17 апреля

Причина отключения — ремонтные работы.

Источник: РИА "Новости"

Светофоры отключат на Шоссе Металлургов в Челябинске 17 апреля, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным ЕДДС, с 9 часов утра и до окончания ремонтных работ не будут действовать светофоры в районе завода КСМИ (остановка «Строительная») и пересечения с улицей Монтажников.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными при движении и пересечении проезжей части.

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