Омских студентов хотят заставить работать по специальности

Студенты, учащиеся за счет государства, должны будут отработать не менее 4 лет на его благо. Именно об этом гласит новый законопроект, внесенный в Госдуму депутатом «Единой России» Сергеем Вострецовым. Согласно его идее, четырехлетним сроком смогут отделаться те, кто учились на бакалавров.