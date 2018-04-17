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07:45 (мск), источник: Om1.ru

Омских студентов хотят заставить работать по специальности

Законопроект коснется только бюджетников.

Студенты, учащиеся за счет государства, должны будут отработать не менее 4 лет на его благо. Именно об этом гласит новый законопроект, внесенный в Госдуму депутатом «Единой России» Сергеем Вострецовым. Согласно его идее, четырехлетним сроком смогут отделаться те, кто учились на бакалавров.

Специалистам же придется проработать в госучреждении 5 лет, магистрам — 6.

При этом если выпускник откажется работать на государство по специальности, он будет обязан вернуть все деньги, потраченные на обучение.

«Сотрудничество работодателей и вузов необходимо, чтобы сократить безработицу среди выпускников», — считает Вострецов.

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