Военком Приморья: бегающие от армии ребята лишают себя будущего
Главный военный комиссар Приморского края Николай Тригубко рассказал РИА «Восток-Медиа», как проходит весенний призыв и чего не понимают наивные уклонисты.
Главный военный комиссар Приморского края Николай Тригубко рассказал РИА «Восток-Медиа», как проходит весенний призыв и чего не понимают наивные уклонисты.
— Весной 2018 года Приморскому краю поставили задачу призвать 1820 молодых людей на срочную службу в ряды Вооруженных сил. Это план, утвержденный президентом, план этот реальный, все предшествующие призыву мероприятия мы уже провели. То есть на некоторых молодых людей для соответствующих родов войск уже оформили допуск секретности; тех, кто пойдет служить в ВДВ, готовят по специальности «парашютист»; многие молодые люди у нас получили подготовку на водителя категорий B, C.
Тема уклонистов от армейской службы жива и злободневна, пока жива призывная армия. Николай Тригубко назвал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» конкретные цифры.
— Уклонисты у нас есть, мы их не скрываем, не замалчиваем этого факта. Пока их порядка полутора тысяч. То есть практически второй план от всего призыва. Эти ребята не то чтобы боятся служить в армии — им кажется, что они там зря потратят время, еще
Главный военный комиссар региона добавил, что призванные на срочную службу приморцы отправятся в свои части после 14 мая, то есть успеют отпраздновать дома и Первомай, и День Победы.