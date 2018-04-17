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07:56 (мск), источник: Восток Медиа

Военком Приморья: бегающие от армии ребята лишают себя будущего

Главный военный комиссар Приморского края Николай Тригубко рассказал РИА «Восток-Медиа», как проходит весенний призыв и чего не понимают наивные уклонисты.

Источник: Восток Медиа

— Весной 2018 года Приморскому краю поставили задачу призвать 1820 молодых людей на срочную службу в ряды Вооруженных сил. Это план, утвержденный президентом, план этот реальный, все предшествующие призыву мероприятия мы уже провели. То есть на некоторых молодых людей для соответствующих родов войск уже оформили допуск секретности; тех, кто пойдет служить в ВДВ, готовят по специальности «парашютист»; многие молодые люди у нас получили подготовку на водителя категорий B, C.

По словам главного военного комиссара, выпускники вузов или среднеспециальных учебных заведений могут выбирать, пойдут ли они служить срочную на год или же сразу отправятся на контракт, но уже на два года. При этом 50% призывников остаются служить в Приморье, оставшиеся отправятся преимущественно в Хабаровский край и Забайкалье — там дислоцированы большие учебные подразделения. На запад, в Центральную Россию, попадут 1−2% приморских призывников. При этом пресловутая «научная рота» в эту призывную кампанию вообще не присылала наряда в Приморье.

Тема уклонистов от армейской службы жива и злободневна, пока жива призывная армия. Николай Тригубко назвал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» конкретные цифры.

— Уклонисты у нас есть, мы их не скрываем, не замалчиваем этого факта. Пока их порядка полутора тысяч. То есть практически второй план от всего призыва. Эти ребята не то чтобы боятся служить в армии — им кажется, что они там зря потратят время, еще что-то… Они не понимают, что уклонение от призыва закрывает многие дороги в жизни. Ты уже не сможешь попасть на муниципальную или государственную службу. Ты даже на выборные должности с трудом попадешь. Более того, сейчас многие коммерческие работодатели спрашивают при трудоустройстве: «А ты почему не служил? Нет, так дело не пойдет». Либеральность нашего общества растет с каждым годом: можно жить без прописки годами, нигде не вставать на учет, не регистрироваться. Поэтому, конечно, сложно искать таких парней. Но мы ищем, ведем работу и по этому направлению.

Главный военный комиссар региона добавил, что призванные на срочную службу приморцы отправятся в свои части после 14 мая, то есть успеют отпраздновать дома и Первомай, и День Победы.

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