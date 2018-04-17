Военком Приморья: бегающие от армии ребята лишают себя будущего

— Весной 2018 года Приморскому краю поставили задачу призвать 1820 молодых людей на срочную службу в ряды Вооруженных сил. Это план, утвержденный президентом, план этот реальный, все предшествующие призыву мероприятия мы уже провели. То есть на некоторых молодых людей для соответствующих родов войск уже оформили допуск секретности; тех, кто пойдет служить в ВДВ, готовят по специальности «парашютист»; многие молодые люди у нас получили подготовку на водителя категорий B, C.

По словам главного военного комиссара, выпускники вузов или среднеспециальных учебных заведений могут выбирать, пойдут ли они служить срочную на год или же сразу отправятся на контракт, но уже на два года. При этом 50% призывников остаются служить в Приморье, оставшиеся отправятся преимущественно в Хабаровский край и Забайкалье — там дислоцированы большие учебные подразделения. На запад, в Центральную Россию, попадут 1−2% приморских призывников. При этом пресловутая «научная рота» в эту призывную кампанию вообще не присылала наряда в Приморье.

По словам главного военного комиссара, выпускники вузов или среднеспециальных учебных заведений могут выбирать, пойдут ли они служить срочную на год или же сразу отправятся на контракт, но уже на два года. При этом 50% призывников остаются служить в Приморье, оставшиеся отправятся преимущественно в Хабаровский край и Забайкалье — там дислоцированы большие учебные подразделения. На запад, в Центральную Россию, попадут 1−2% приморских призывников. При этом пресловутая «научная рота» в эту призывную кампанию вообще не присылала наряда в Приморье.