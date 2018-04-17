«Все это реально замыливает глаза». Почему люди игнорируют ВИЧ

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. «Поставили диагноз, стало страшно, прочитал, что вирус иммунодефицита — это миф, и перестал лечиться», — примерно так выглядит стандартная история ВИЧ-диссидента. Эксперты говорят, что ситуация выходит из-под контроля. Если раньше вирус циркулировал в маргинальной среде, то сейчас заразиться может практически каждый. А в соцсетях появляется все больше групп, объединяющих тех, кто считает, что вирус иммунодефицита не связан со СПИДом.

«Друг лечиться начал поздно».

Житель Санкт-Петербурга Максим любит походы и песни под гитару. Диагноз «ВИЧ» ему поставили пять лет назад. «Сначала я не придал этому значения — самочувствие у меня было нормальное, больным себя не чувствовал. Потом постепенно стал слабеть иммунитет. Первым делом я полез в интернет, почитать отзывы ВИЧ-позитивных. Многие писали, что таблетки негативно сказываются на здоровье, что от них ужасные побочные эффекты. Некоторые утверждали, что ВИЧ просто не существует, он выдуман учеными, и на этой выдумке делали огромные деньги. Если честно, вся эта информация реально замыливает глаза», — рассказывает он.

По его словам, врачи убедили его начать лечиться, когда иммунитет упал до минимума.

«У моего друга была похожая ситуация, но близкие отговорили его от приема лекарств. В итоге на фоне низкого иммунитета у него развились менингит и туберкулез лимфоузлов. Он стал лечиться слишком поздно и умер», — говорит житель Санкт-Петербурга. И добавляет, что сам регулярно сдает анализы, уровень CD4 клеток (вид лимфоцитов, которые первыми атакуют инфекции) повышается, а терапия не дала никаких побочных эффектов.

Далеко не все истории ВИЧ-позитивных заканчиваются промежуточным хеппи-эндом. В Иркутске в начале апреля умерла пятимесячная девочка."Родители просто не верили в существование инфекции и считали ее заговором. Мать и сейчас думает, что дочь залечили врачи. По ее мнению, девочка погибла от обычной пневмонии, а не от пневмоцитной пневмонии, возникшей на фоне ВИЧ, — объясняет пресс-секретарь иркутского СПИД-центра Василий Бучинский.

Матери погибшей девочки диагноз ВИЧ+ поставили шесть лет назад. Вопреки распространенному мнению, вирус иммунодефицита при необходимом лечении не передается от взрослых новорожденным детям, но будущая мать контакта с медиками всячески избегала. Забеременев, она открепилась от женской консультации и исчезла из поля зрения медиков. В следующий раз к врачам уже другой консультации она обратилась прямо перед родами. «Ей сделали экспресс-тест, он дал положительный результат. Ей предложили поставить капельницу, чтобы предотвратить передачу вируса ребенку, она отказалась», — отмечает Бучинский.

Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в ЕкатеринбургеМедицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ.

Врачи не смогли добиться, чтобы ребенку сделали анализы и при необходимости назначили терапию. «Они дважды подавали гражданские иски по защите прав несовершеннолетней, но оба раза по формальным признакам суд их отклонял», — уточняет представитель иркутского СПИД-центра. В результате следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Наркоманом быть необязательно.

Всего в России сейчас около 950 тысяч человек с диагнозом «ВИЧ». За 30 лет в стране выявили один миллион 250 тысяч ВИЧ-инфицированных. Около 300 тысяч скончались. «Ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает ухудшаться. В 2016 году зафиксировано 102,2 тысячи новых случаев. В 2017-м — 104,5 тысячи», — комментирует РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Причем в последние годы сильно изменился средний портрет инфицированного. В нулевые это был наркотически зависимый мужчина 20−30 лет. Сейчас средний возраст — около 35 лет, не только мужчины, но и женщины, наркотики употреблять необязательно. «Во-первых, просто повзрослели те, кто заразился несколько лет назад. Во-вторых, они заразили своих половых партнеров. Теперь половой акт — главный способ заражения, наркотики отошли на второй план. Определенную долю среди инфицированных занимают также гомосексуалисты. Но их, в принципе, меньше, чем гетеросексуалов, — всего около двух процентов», — объясняет Покровский.

Наиболее неблагополучными по уровню распространения ВИЧ считаются Урал, Сибирь, Поволжье. В нулевые через эти регионы проходил наркотрафик, там сформировался резервуар инфекции среди наркопотребителей. Тяжелая ситуация также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь это объясняется тем, что регион портовый. По словам Покровского, чиновники неоднократно задумывались о введении наказания за ВИЧ-диссидентство, но вопрос остается открытым. «Человека нельзя лечить принудительно, каждый волен распоряжаться своим здоровьем. Пока изучаются юридические основания только для наказания тех, кто не хочет лечить своих детей», — говорит он.

Информационные брошюры. Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ в Казанском медицинском университетеАнонимное экспресс-тестирование на ВИЧ в Казанском медицинском университете Волосы сняла как парик.

Жительнице Перми Елене 25 лет. По ее словам, диагноз «ВИЧ» ей поставили шесть лет назад. «На тот момент у меня были отношения с одним мужчиной, первым для меня. Не наркоман, не алкоголик, с виду вполне приличный. Я была уверена, что он использует презерватив. Только потом он сказал, что якобы детей иметь не может, поэтому решил не предохраняться», — говорит она.

В болезнь долго верить не хотелось, поэтому кстати пришлись многочисленные группы ВИЧ-диссидентов в соцсетях. «Я работала учительницей, у меня сначала было характерное для преподавателей покашливание. Потом развился ларингит, который очень быстро превратился в бронхит. Положили в больницу, становилось все хуже и хуже. Лежала в отделении пульмонологии, но затем меня перевели в инфекционное», — вспоминает Елена.

Она добавляет, что ей было все труднее дышать, она сильно похудела. «Я послушно выполняла все рекомендации врача, но изменений к лучшему долгое время не происходило. Однажды я провела рукой по волосам и сняла их как парик. Постепенно, однако, мой иммунитет восстанавливался, и через два месяца меня выписали. Я была слаба, ходила с сопровождением, но уже не задыхалась», — рассказывает Елена.

Поддержка, понимание и терапия.

ВИЧ-диссидентство возникло более 30 лет назад. В 1984 году психиатр Каспер Шмидт заявил, что у СПИДа не инфекционное, а психосоциальное происхождение. Он сам страдал этой болезнью и в 1994-м скончался.

Среди ВИЧ-диссидентов сейчас есть разные точки зрения. Одни утверждают, что вирус существует, но он безвреден. Другие считают, что ВИЧ не вызывает СПИД. По их мнению, СПИД — сложный феномен, который не сводится к одному источнику. Его якобы провоцируют различные инфекции и неблагоприятные факторы, например, прием наркотиков.

Кроме того, диссиденты нередко говорят, что СПИД — это излечимая болезнь, а прописываемые врачами препараты только ухудшают самочувствие. По их мнению, лекарства разрушают иммунную систему, как химиотерапия при лечении рака. То есть терапия сама вызывает болезни, которые врачи объясняют вирусом иммунодефицита. Поэтому многие ВИЧ-положительные последователи движения отказываются от лечения.

Врач-психотерапевт Константин Ольховой подчеркивает, что ученые настроены менее радикально, чем ВИЧ-диссиденты. «Есть ученые-скептики, которые не считают вирус причиной иммунодефицита, но они все равно призывают при комплексном лечении СПИДа разбираться и с ВИЧ. Так же ситуация обстоит и с рядом других заболеваний. Например, не доказано, что бактерия хеликобактер вызывает язву желудка, но участие в болезни она принимает. То есть ученые-диссиденты ни в коей мере не выступают против лечения. Однако в массовом сознании логика такая: «Ага, это не из-за ВИЧ, значит, не будем лечиться», — говорит Ольховой.

Он добавляет, что ВИЧ-диссидентами люди становятся из-за страха перед болезнью. «Это характерно не только для больных СПИДом. Я встречался с таким же отрицанием при онкологических заболеваниях. Я в подобных ситуациях в споры никогда не вступаю. Говорю: «Давайте попробуем разные методы лечения», — отмечает он.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Республиканского центра СПИД Татарстана Екатерина Степанова полагает, что в государственной системе здравоохранения люди часто сталкиваются с тем, что диагноз сообщают им формально и бездушно. «В этот момент нужна поддержка, понимание. Где они их находят? У диссидентов. Другой важный психологический момент: диссидентство созвучно со второй стадией принятия диагноза — с отрицанием, которое затягивается на долгие годы и в конечном итоге убивает. Что делать с такими людьми? Не наказывать, а выслушать, поговорить», — говорит она.