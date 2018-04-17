На памятник Невельскому в Хабаровске не хватает денег

«Очень плохо откликаются, особенно молодёжь. Недавно две воинские части сдали неплохие деньги, но самый большой платёж за всё время сбора — 300 тысяч рублей. За такое же время на памятник Василевскому мы собрали четыре миллиона рублей», — рассказала корреспонденту агентства заместитель председателя Хабаровского краевого отделения ВООПИиК Людмила Ишаева.

Сборы на памятник советскому военачальнику, по мнению Людмилы Ишаевой, шли активнее, поскольку этого героя жители края знают лучше, а Великая Отечественная война людям ближе, чем история освоения Дальнего Востока. Чтобы они узнали лучше о Геннадии Невельском, в краевом отделения ВООПИиК планируют показать в кинотеатрах города документальный фильм об адмирале.

Агентство писало, что первый миллион собрали в марте. Деньги переводили со всей России. К сбору активно подключались флоты, военно-морские училища.

Недавно художники и архитекторы, а также представители краевого министерства культуры, предложили автору памятника доработать предложенные эскизы. В конце апреля скульптор Александр Рукавишников должен представить новые варианты. Ему посоветовали снять с адмирала фуражку и накидку с мундира, акцентировать внимание на его морской форме и медалях, сделать скульптуру, не похожей на памятник Якову Дьяченко, автором которого так же является Рукавишников.

«Министерство заключит со скульптором договор, также будет договор на изыскательские работы, чтобы выделить землю под памятник. Работы пройдут в рамках реконструкции набережной, на территории которой и будет установлен памятник», — отметила Людмила Ишаева.

Агентство также сообщало, что в декабре 2017 года краевое правительство поддержало предложение общественников — установить в дальневосточной столице памятник адмиралу Геннадию Невельскому. На заседании рабочей группы в региональном министерстве культуры решили объявить о сборе финансов на монумент. Скульптор Александр Рукавишников предложил два эскиза будущего памятника. Проголосовать за один из вариантов можно на сайте министерства культуры региона.

В краевой столице скульптура, посвящённая Геннадию Невельскому, до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем. Монумент, отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым, установили в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы.