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09:44 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске уже 55 маршруток заменили автобусами большей вместимости

В дальневосточной столице автобусы средней вместимости постепенно заменяют на дорогах маршрутки. В мае ещё четыре таких машины выйдут на 85-й маршрут. Об этом на комитете Гордумы по городскому хозяйству рассказала заместитель начальника управления транспорта мэрии Хабаровска Ольга Симакова, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«В целях повышения качества предоставляемых транспортных услуг и безопасности пассажирских перевозок управлением проводится активная работа по замене автобусов малого класса на средний класс, в которых пассажиров можно стоящих перевозить. На текущий момент уже произведена замена 55 малых автобусов на десяти маршрутах, в частности, 68-м, 71-м, 82-м, 85-м, 79-м и других», — поделилась она.

Ольга Симакова уточнила, что сейчас на дорогах Хабаровска работают 672 единицы общественного транспорта, из них 185 — муниципального. Автобусы работают на 56 маршрутах из 62.

Агентство ранее писало, что обязанность для водителей маршруток перевозить пассажиров только на сидячих местах ввели ещё осенью 2014 года. Этим хотели обеспечить безопасность людей. Правда, маршрутчики буквально сразу придумали хитрость: высаживали пассажиров заранее в дни рейдов ГИБДД, либо объясняли госавтоинспекторам, что люди стоят, потому что готовятся к выходу на остановке. Не помогали решить проблемы ни проверки, ни угрозы лишить лицензии.

Сами хабаровчане набивали маршрутки битком не от хорошей жизни — они не раз жаловались на нехватку общественного транспорта. В связи с этим осенью 2016-го городские власти заговорили об альтернативном решении — замене маршруток автобусами большей вместимости. Управление транспорта провело мониторинг, выявило «болевые точки» и постепенно договаривалось с перевозчиками о замене транспортных единиц. Самих предпринимателей такой вариант тоже вполне устроил.

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