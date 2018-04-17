Дополнительные автобусы возят владивостокцев на кладбище

Сегодня добраться на кладбища Владивостока можно на автобусах девяти городских маршрутов.

Для посещения мест захоронений на Морском кладбище горожане могут воспользоваться автобусным маршрутом № 6 «Луговая — Морское кладбище». Вместо одного автобуса сегодня здесь работают 12. Посадка пассажиров в автобус на площади Луговой осуществляется на остановочных пунктах маршрутов № 39 и 31К.