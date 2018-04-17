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09:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Дополнительные автобусы возят владивостокцев на кладбище

На маршруте «Луговая — Морское кладбище» во Владивостоке сегодня работают дополнительно 11 автобусов, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Сегодня добраться на кладбища Владивостока можно на автобусах девяти городских маршрутов.

Для посещения мест захоронений на Морском кладбище горожане могут воспользоваться автобусным маршрутом № 6 «Луговая — Морское кладбище». Вместо одного автобуса сегодня здесь работают 12. Посадка пассажиров в автобус на площади Луговой осуществляется на остановочных пунктах маршрутов № 39 и 31К.

На Лесное кладбище (остановочный пункт «14 км») ежедневно следуют автобусы маршрутов № 1, 24, 28, 34, 42, 44Д, 45. На кладбище на Подгороденке можно добраться автобусом маршрутов № 45 и 48.

Михаил Грач.

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