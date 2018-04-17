Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
СМИ: у Даны Борисовой роман с женатым певцом
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
Глава Франции выдвинул обвинение России
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: в Крыму озвучили "самое страшное" в ситуации с "Нордом"
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Арнтгольц, Миддлтон и другие самые модные звездные сестры (фото)
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
09:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде полицейским торжественно вручили ключи от новых авто

Лучшие подразделения ППС и ДПС получили ключи от 42 новых служебных машин в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облдуме, отличившимся полицейским, сотрудникам Росгвардии, казакам и дружинникам вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности. Все это было приурочено к 99-летию регионального ГУ МВД.

Напомним, итоги работы региональной полиции в 2017 году были рассмотрены депутатами облдумы 22 марта на «парламентском часе». Власти отметили эффективное межведомственное взаимодействие чиновников с правоохранительными и надзорными ведомствами. За год на 4,4% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилось также число разбоев, краж с проникновением, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Все новости региона
Женщина с мертвым ребенком пришла на прием к врачу в Донецке
Дональд Трамп отложил падение рубля
G7 потребовала от России ответов по инциденту в Солсбери
Какого алкоголя могут лишиться россияне из-за санкций
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Арестован экс-глава подведомственного «Росатому» предприятия
Россияне переводят вклады в госбанки
Страховые выплаты будут выделены только при полной потере жилья
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь