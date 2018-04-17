МЧС шокировали «танцы» девушки на разрушающемся льду Байкала

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ldj3C_FoNIk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный государственный инспектор региона по маломерным судам Дмитрий Миронов назвал поведение девушки, перепрыгивающей с одной льдины на другую, «аттракционом человеческой глупости».

— Одно неловкое движение могло стоить ей жизни. Глубина у берега порой достигает порядка трех метров, а плотное скопление льдин вряд ли позволило бы ей выбраться, — пояснил инспектор.

Дмитрий Миронов отметил, что это далеко не первый случай нынешней весной, когда люди «испытывают лед на прочность вопреки здравому смыслу».

Так, 12 апреля в Усольском районе мужчина гулял по льду, игнорируя запрещающие знаки. В итоге он провалился в воду в 15 метрах от берега — спасти его не удалось.