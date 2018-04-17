Граждане 50 стран написали Тотальный диктант во Владивостоке
Организаторы подвели итоги прошедшей акции.
Организаторы подвели итоги прошедшей акции.
Во Владивостоке Тотальный диктант прошел в седьмой раз, ежегодно участников акции становится все больше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.
Как отмечают организаторы, большой прирост случился благодаря участникам теста TruD: его написали 560 человек из 50 стран — граждане Китая, Индии, Индонезии, Вьетнама, Колумбии, Замбии, Эквадора и многих других.
Центральной площадкой стал ДВФУ, где диктант написали 500 жителей города, а тест TruD — 390 иностранных студентов.
Также в Приморском океанариуме диктант написали дельфины.
«К сожалению, проверить их работы пока не представляется возможным, однако самим фактом того, что впервые в истории всемирной акции в ней приняли участие не только люди, заложена новая интересная традиция. Владивосток продемонстрировал истинную тотальность диктанта и полностью оправдал свой столичный статус», — резюмировал координатор Вячеслав Беляков.
Отметим, оценки за работы, которые писали от руки на площадках, будут появляться после 18 апреля.
С 17 по 20 апреля эксперты Тотального диктанта проведут