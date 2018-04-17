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09:34 (мск), источник: VLADNEWS

Граждане 50 стран написали Тотальный диктант во Владивостоке

Организаторы подвели итоги прошедшей акции.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке Тотальный диктант прошел в седьмой раз, ежегодно участников акции становится все больше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Как отмечают организаторы, большой прирост случился благодаря участникам теста TruD: его написали 560 человек из 50 стран — граждане Китая, Индии, Индонезии, Вьетнама, Колумбии, Замбии, Эквадора и многих других.

Центральной площадкой стал ДВФУ, где диктант написали 500 жителей города, а тест TruD — 390 иностранных студентов.

Всего в приморской столице работало 45 площадок диктанта, из которых 6 площадки для иностранцев изучающих русский язык. Одной из таких площадок стала уникальная консульская площадка, на которой свои знания русского языка проверили дипломатические работники из КНР, КНДР, Республики Корея, Вьетнама, Франции и Новой Зеландии.

Также в Приморском океанариуме диктант написали дельфины.

«К сожалению, проверить их работы пока не представляется возможным, однако самим фактом того, что впервые в истории всемирной акции в ней приняли участие не только люди, заложена новая интересная традиция. Владивосток продемонстрировал истинную тотальность диктанта и полностью оправдал свой столичный статус», — резюмировал координатор Вячеслав Беляков.

Отметим, оценки за работы, которые писали от руки на площадках, будут появляться после 18 апреля.

С 17 по 20 апреля эксперты Тотального диктанта проведут онлайн-разборы текстов этого года, расскажут о встретившихся сложностях, объяснят спорные моменты и назовут самые популярные ошибки.

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