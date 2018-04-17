Скоро начнется «атака» на владивостокские пляжи

Арендаторы, которые не выполнят этих требования законодательства, не будут допущены к работе, добавляют специалисты.

На сегодняшний день комиссии предстоит проверить пляжи и места массового отдыха, находящиеся в муниципальной собственности. К таким пляжам относятся парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо и «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной, пляж в бухте Аякс на острове Русский и пляж ООО «ЛОТС» в бухте Лазурной. В числе мест отдыха — станция Чайка (левая сторона), мыс Токаревского, ул. 2-я Поселковая, 34 (Змеинка) и Садгородская, 23 (Садгород).