Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Что будет, если «закончились права»
8-летняя дочка Татьяны Арнтгольц прыгнула с высоты 170 метров
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
В НАТО раскол: в Латвии поняли, как реагировать на удар США в САР
Познер о Трампе: «Это катастрофа для США»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: в Крыму озвучили "самое страшное" в ситуации с "Нордом"
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
09:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Скоро начнется «атака» на владивостокские пляжи

В преддверии начала купального сезона пляжи и места массового отдыха Владивостока проверит специальная комиссия, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести акарицидную обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, медпунктами, радиосвязью и выполнить ряд других требований.

Арендаторы, которые не выполнят этих требования законодательства, не будут допущены к работе, добавляют специалисты.

На сегодняшний день комиссии предстоит проверить пляжи и места массового отдыха, находящиеся в муниципальной собственности. К таким пляжам относятся парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо и «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной, пляж в бухте Аякс на острове Русский и пляж ООО «ЛОТС» в бухте Лазурной. В числе мест отдыха — станция Чайка (левая сторона), мыс Токаревского, ул. 2-я Поселковая, 34 (Змеинка) и Садгородская, 23 (Садгород).

Михаил Грач.

Все новости региона
 «Tele2 Журналы» зашли в AppStore
Приморцы могут сделать бесплатные прививки
Дональд Трамп отложил падение рубля
G7 потребовала от России ответов по инциденту в Солсбери
Какого алкоголя могут лишиться россияне из-за санкций
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Россияне переводят вклады в госбанки
Арестован экс-глава подведомственного «Росатому» предприятия
Страховые выплаты будут выделены только при полной потере жилья
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь