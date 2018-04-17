Жители Приморья выбрали имя леопардессе в нацпарке
Подписчики групп национального парка «Земля леопарда» в соцсетях путем голосования выбрали имя для живущей там леопардессы. Ранее она носила номер Leo
Подписчики групп национального парка «Земля леопарда» в соцсетях путем голосования выбрали имя для живущей там леопардессы. Ранее она носила номер Leo
Акция по выбору имени для пятнистого хищника стартовала в начале апреля 2018 года в рамках празднования шестилетия «Земли леопарда». Приморские пользователи соцсетей предложили более 600 вариантов имен. В финал вышли: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда.
Уже в первые дни имя «Тайга» вырвалось в лидеры, а к концу акции получило почти 250 голосов — это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. В голосовании приняло участие около 700 человек.
Тайга — молодая самка, которая еще не была замечена с котятами. Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. Скорее всего, три года назад она только вышла