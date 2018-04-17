Более 50% южноуральцев недовольны работой глав и администраций
Деятельность органов местного самоуправления устраивает только 49% опрошенных.
Деятельность органов местного самоуправления устраивает только 49% опрошенных.
Работой органов местного самоуправления в Челябинской области довольны только 49% участников
Работой советов депутатов довольны 40% опрошенных. Состоянием внутридворовых территорий — 35%; благоустройством — 44,6%; автодорогами — 24,5%; транспортным обслуживанием — 51,1%. Работа организаций водоснабжения устраивает 62,6% южноуральцев; теплоснабжения — 65,7%; электроснабжения — 78,0%; газоснабжения — 70,8%. Впервые проводился опрос о качестве деятельности унитарных предприятий и учреждений (34,6%) и качестве предоставления услуг ЖКХ (46,3%).