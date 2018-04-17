Более 50% южноуральцев недовольны работой глав и администраций

Работой органов местного самоуправления в Челябинской области довольны только 49% участников интернет-опроса населения об эффективности деятельности глав, депутатов, унитарных предприятия и учреждений в 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минэкономразвития.