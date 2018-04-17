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09:26 (мск), источник: dostup1.ru

Более 50% южноуральцев недовольны работой глав и администраций

Деятельность органов местного самоуправления устраивает только 49% опрошенных.

Работой органов местного самоуправления в Челябинской области довольны только 49% участников интернет-опроса населения об эффективности деятельности глав, депутатов, унитарных предприятия и учреждений в 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минэкономразвития.

Работой советов депутатов довольны 40% опрошенных. Состоянием внутридворовых территорий — 35%; благоустройством — 44,6%; автодорогами — 24,5%; транспортным обслуживанием — 51,1%. Работа организаций водоснабжения устраивает 62,6% южноуральцев; теплоснабжения — 65,7%; электроснабжения — 78,0%; газоснабжения — 70,8%. Впервые проводился опрос о качестве деятельности унитарных предприятий и учреждений (34,6%) и качестве предоставления услуг ЖКХ (46,3%).

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