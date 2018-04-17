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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В сочинском приюте для животных появится 400 дополнительных мест

Сейчас в селе Барановка в Сочи работают четыре приюта для животных, в которых разместили 600 собак. Вскоре там введут дополнительные 400 мест.

Источник: Комсомольская правда

Также здесь установят большие резервуары с водой, а из внебюджетных средств направили более миллиона рублей на электрификацию.

На одной площадке в Барановке разместились организации «Поводог», «Бим», «Право на жизнь» и «Добромир», но не все идет слажено. У последней компании возник конфликт с мэрией.

— У вас закончена аренда и установлен факт, что на этой земле совершались незаконные действия. В данном случае это подтверждается тем, что подано заявление в суд и на основании этого продление аренды прекращено, — сказал на встрече с представителями организации глава города Анатолий Пахомов.

Теперь с «Добромиром» договор об аренде расторгнут. Животными из этого приюта будет заниматься «Поводог».

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