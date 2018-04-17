В сочинском приюте для животных появится 400 дополнительных мест

Источник: Комсомольская правда

Также здесь установят большие резервуары с водой, а из внебюджетных средств направили более миллиона рублей на электрификацию.

На одной площадке в Барановке разместились организации «Поводог», «Бим», «Право на жизнь» и «Добромир», но не все идет слажено. У последней компании возник конфликт с мэрией.

— У вас закончена аренда и установлен факт, что на этой земле совершались незаконные действия. В данном случае это подтверждается тем, что подано заявление в суд и на основании этого продление аренды прекращено, — сказал на встрече с представителями организации глава города Анатолий Пахомов.