В сочинском приюте для животных появится 400 дополнительных мест
Сейчас в селе Барановка в Сочи работают четыре приюта для животных, в которых разместили 600 собак. Вскоре там введут дополнительные 400 мест.
Сейчас в селе Барановка в Сочи работают четыре приюта для животных, в которых разместили 600 собак. Вскоре там введут дополнительные 400 мест.
Также здесь установят большие резервуары с водой, а из внебюджетных средств направили более миллиона рублей на электрификацию.
На одной площадке в Барановке разместились организации «Поводог», «Бим», «Право на жизнь» и «Добромир», но не все идет слажено. У последней компании возник конфликт с мэрией.
— У вас закончена аренда и установлен факт, что на этой земле совершались незаконные действия. В данном случае это подтверждается тем, что подано заявление в суд и на основании этого продление аренды прекращено, — сказал на встрече с представителями организации глава города Анатолий Пахомов.
Теперь с «Добромиром» договор об аренде расторгнут. Животными из этого приюта будет заниматься «Поводог».